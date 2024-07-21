Son dakika | İçişleri Bakanı Yerlikaya’dan ’denetim’ açıklaması 400 bin 980 sürücüye işlem

Son dakika haberi: İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından önemli bir açıklamada bulundu.

Bakan Yerlikaya, "Emniyet ve jandarma trafik ekiplerimizce 11-18 Temmuz 2024 tarihleri arasında, 2 Milyon 406 bin 651 araç denetlendi. Toplam 400 bin 980 sürücüye işlem yapıldı." açıklamasında bulundu." dedi.