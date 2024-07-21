Son dakika | İçişleri Bakanı Yerlikaya’dan ’denetim’ açıklaması 400 bin 980 sürücüye işlem

Son dakika haberi: İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından önemli bir açıklamada bulundu.
Bakan Yerlikaya, "Emniyet ve jandarma trafik ekiplerimizce 11-18 Temmuz 2024 tarihleri arasında, 2 Milyon 406 bin 651 araç denetlendi. Toplam 400 bin 980 sürücüye işlem yapıldı." açıklamasında bulundu." dedi.
Emniyet ve Jandarma Trafik Ekiplerimizce 11-18 Temmuz 2024 tarihleri arasında:— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) July 21, 2024
2️⃣ Milyon 4️⃣0️⃣6️⃣ bin 6️⃣5️⃣1️⃣ araç denetlendi.
❌ Işıklı ya da sesli uyarı işareti bulunan cihazları (çakar) mevzuatta izin verilmeyen araçlara takarak kullanan
2️⃣1️⃣4️⃣ sürücüye işlem yapıldı.
❌ Hız… pic.twitter.com/r7qhx9ylKp