Aylin Cesur İyi Parti’den istifa etti

İyi Parti de istifalar sürüyor. Partiden son istifa eden isim 27'nci Dönem Isparta Milletvekili Aylin Cesur oldu.

Aylin Cesur istifasını, sosyal medya hesabından "İyi Parti üyeliğimi sonlandırmış bulunmaktayım" paylaşımıyla duyurdu.

İyi Partili Aylin Cesur, eski Genel Başkan Meral Akşener ve partililere teşekkür etti.

Paylaşımında "İyi Parti Genel Başkanı Sayın Müsavat Dervişoğlu ve yönetimine, halen görevde olan İyi Parti teşkilatlarına ve halen görevde olmayan parti mensuplarına başarılar ve esenlikler diliyorum" ifadelerine yer verdi.

SANDALYE SAYISI 34'E DÜŞTÜ

Geçen yıl yapılan genel seçimler sonrası İyi Parti'nin 44 milletvekili bulunuyordu.

8 aylık süreçte 9 milletvekili istifa etti, 1 milletvekili ihraç edildi. Meclis'teki sandalye sayısı 34'e düştü.

Partinin yerel yönetimlerinden de 6 ayda 100 binden fazla kişinin istifa ettiği öğrenildi.