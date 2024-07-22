Bakan Yerlikaya duyurdu! Peygamber Efendimize hakaret eden şahıs gözaltında

Sosyal medyada yer alan bir sokak röportajında konuşan şahıs, Peygamber Efendimiz ve İslam dinine yönelik hadsiz sözler sarf etmişti. Büyük tepki çeken sözlerin ardından şüpheli şahsın gözaltına alındığı bildirildi.

Resmi X hesabından açıklama yapan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Z.K. isimli şahsın gözaltına alındığını duyurdu. "Gereği yapıldı" diyen Bakan Yerlikaya, "Sosyal medyada yer alan bir röportajda, İslami değerlere saldıran, Peygamber Efendimize hakaret eden şahsın Z.K. olduğu tespit edilmiş ve "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan işlem yapılmak üzere gözaltına alınmıştır." ifadelerini kullandı.

Bakan Yerlikaya paylaşımında şunları kaydetti:

"Milli ve manevi değerlerimizi aşağılamaya çalışan, nefret söylemleriyle halkımızı kin ve düşmanlığa tahrik edenler Yüce Türk adaleti önünde hesap verecektir."