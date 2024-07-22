CHP’deki yasak aşk resmiyete dönüştü: Nikahı İmamoğlu kıydı!

CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu'nun iki yıl önce eşinden boşanıp yasak aşk yaşadığı CHP Yüksek Disiplin Kurulu Üyesi Avukat Tuba Torun ile evlenmesinin ardından bir yasak aşk skandalına da CHP'li Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat adı karışmıştı.

SABAH MANŞETTEN DUYURMUŞTU

SABAH'ın manşetten duyurduğu olay, geçtiğimiz yıl yaşandı. İki çocuk babası Rıza Akpolat, CHP İstanbul İl Kadın Kolları Başkanı Yeşim Kılıç ile yasak aşk yaşadı. Belediye başkanlığı koltuğuna oturduktan sonra İstanbul Boğazı'nda lüks bir villaya taşınmasıyla gündeme gelen Rıza Akpolat'ın yaşadığı yasak aşkın ortaya çıkmasının ardından karısı Derya Akpolat, Bursa Orhangazi 2. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde boşanma davası açtı. Derya Akpolat, yasak aşkı duyar duymaz açtığı dava sonrasında Ocak 2022'de Rıza Akpolat'tan boşandı. Başkan ve eşi arasında, gizliliği kapsayan özel bir protokolde anlaşma sağlandığı ve başkanın eşinin maddi taleplerini karşıladığı ortaya çıkarken, ikilinin, çekişmeli değil "anlaşmalı" boşandığı öğrenilmişti.





DİKKAT ÇEKMESİN DİYE EŞİNİN SOYADINI KULLANDI

Yasak aşkın diğer tarafındaki CHP İstanbul İl Kadın Kolları Başkanı Yeşim Kılıç'ın kocası Metin Ağırman da olup bitenlerin ardından boşanma davası açmış, mimar olan Metin Ağırman, Yeşim Ağırman ile İstanbul Anadolu Adliyesi 20. Aile Mahkemesi'nde Kasım 2022'de boşanmıştı. Yeşim Ağırman da skandalın duyulmaması için boşandığı kocasının soyismini kullanmasını sürdürmüştü.





CHP'DEKİ SESSİZLİK NİKAHLA BİTTİ

Rıza Akpolat ve yasak aşk yaşadığı CHP İstanbul İl Kadın Kolları Başkanı Yeşim Kılıç'ın ilişkisinin ortaya çıkması ve ardından Akpolat'ın boşanmasıyla birlikte İstanbul İl Örgütü çalkalandı. Parti içerisinde ve Beşiktaş Belediyesi'nde dillendirilen olay sonrasında CHP Genel Merkezi'nden ses çıkmadı.

Ancak hafta sonu Sarıyer Korupark görkemli bir düğüne sahne oldu. CHP lideri Özgür Özel'in özel davetli olduğu nikah töreninin tarafları Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat ile CHP İstanbul eski Kadın Kolları Başkanı Yeşim Kılıç'tı.





İMAMOĞLU NİKAHI KIYDI

Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, Sarıyer Korupark'ta CHP İstanbul Eski İl Kadın Kolları Başkanı Yeşim Yankılıç ile görkemli bir düğünle evlendi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in de katıldığı düğünde, nikahı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu kıydı. Yasak aşka o dönem ses çıkarmayan CHP Genel Başkan Yardımcılarının da aralarında bulunduğu çok sayıda partili ve siyasetçi de düğüne eşlik etti.