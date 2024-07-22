Gülbin Tosun’dan ayaklanma tehdidi! Skandal paylaşıma RTÜK Başkanı Şahin’den sert tepki

RTÜK BAŞKANI ŞAHİN'DEN SERT TEPKİ!

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, Gülbin Tosun'un skandal sözlerine tepki gösterdi. Gazetecilerin vatandaşa örnek olması gerektiğini vurgulayan Şahin, "Evrensel basın değerleri nazara alındığında halkın geneline yayın yapan medya mensupları, özel yaşamlarında da tavır ve davranışlarıyla örnek olmak durumundadır. Görev alanları dışında olsa bile sosyal medya mecralarında halkı olumsuz etkileyebilecek, vatandaşlar arasında gerginlik oluşturabilecek yaklaşımlar kamuoyu adına görev yapan basın mensuplarına yakışmaz." dedi.

Şahin, Tosun'un ayaklanma tehdidi için ise şunları ifade etti:

"Halkın çoğunluk oyuyla seçilen iktidara karşı ayaklanma tehditleri veya vatandaşlarımızı galeyana getirebilecek bilinçsiz yaklaşımlardan kaçınmak elzemdir. Haber sunucusu olan birinin devlet yetkililerini tehdit etmesi haddi değildir."