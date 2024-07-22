Irak ve Suriye’nin kuzeyinde 7 terörist etkisiz hale getirildi

Terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlar kararlılık ile sürüyor. Milli Savunma Bakanlığı, Irak ve Suriye'nin kuzeyinde 7 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu bilgilere yer verildi:

"Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Asos bölgesinde tespit ettiği 3 PKK'lı terörist ile Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerindeki 4 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi."