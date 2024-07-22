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Giriş Tarihi: 22.7.2024 22:31 Son Güncelleme: 22.7.2024 22:31

İYİ Parti'de bir istifa daha! Vekil sayısı 33'e düştü

İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ahmet Ersagun Yücel, partisinden istifa etti. Yücel'in istifası ile birlikte İYİ Parti'nin TBMM'deki sandalye sayısı 33'e düştü.

AA
İYİ Parti’de bir istifa daha! Vekil sayısı 33’e düştü

Ahmet Ersagun Yücel, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, partiye eski İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in daveti üzerine katıldığı belirtti.

Partinin kurulmasında, gelişmesinde emeğinin bulunduğuna ve Kurucu Genel Başkan Yardımcısı olduğuna işaret eden Yücel, İYİ Parti'den istifa ettiğini açıklayarak, şunları kaydetti:

"İYİ Parti'nin en zor zamanlarında hiçbir karşılık beklemeden tüm ailemle partiye aktif olarak katkıda bulundum. Bu kararın benim için kolay olmadığını belirtmekle beraber bundan sonra da büyük Türk milletine hizmet yolunda var olan değişmez ülkümün başka mecralarda devam etmesi gerektiğine inanıyorum. Şahsıma siyaset yapma olanağı tanıyan Sayın Meral Akşener ve İYİ Parti Genel Başkanı Sayın Müsavat Dervişoğlu'na teşekkür ederim."

Ahmet Ersagun Yücel'in istifasıyla İYİ Parti'nin Meclis'teki sandalye sayısı 33'e düşerken bağımsız milletvekili sayısı 8 oldu.

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İYİ Parti'de bir istifa daha! Vekil sayısı 33'e düştü
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