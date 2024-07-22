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Giriş Tarihi: 22.7.2024 11:28

İzmir Büyükşehir’de sular bir türlü durulmuyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi çatısı altında görev yapan memurların örgütlü olduğu Tüm Bel Sen İzmir 1 No’lu Şube ile belediye yönetimi arasında uzun süredir devam eden toplu iş sözleşmesi görüşmeleri krize dönüştü. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’ın sosyal denge tazminatı konusunda yasal sınırı aşmak için meclisten aldığı yetki de sorunun çözümüne çare olmadı. Büyükşehir Belediyesinin teklifini kabul etmeyen sendika yeniden iş bırakma kararı aldı. Haftalık eylem programı açıklayan sendika, 24 Temmuz Çarşamba günü büyükşehir ve bağlı kuruluşlarında görev yapan yaklaşık 7 bin memurun tam gün iş bırakacağını duyurdu.

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İzmir Büyükşehir’de sular bir türlü durulmuyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi, ESHOT ve İZSU genel müdürlüklerinde görevli kamu emekçilerinin örgütlü olduğu Tüm Belediye ve Yerel Yönetim Hizmetleri Emekçileri Sendikası (TÜM BEL SEN) İzmir Şubesi ile büyükşehir arasındaki toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde yaşanan kriz bir türlü aşılamadı.

SENDİKA TEKLİFİ KABUL ETMEDİ

Son olarak İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, memurlara her ay maaşları ile birlikte ödenen Sosyal Denge Tazminatında yasal sınırı aşmak için büyükşehir belediye meclisinden yetki almış, ardından da sendikaya götürdüğü teklif memurlar tarafından kabul görmemişti.

23 TEMMUZ'DA TAM GÜN İŞ BIRAKACAKLAR

Geçtiğimiz hafta yaşanan şok gelişme sonrası memurların örgütlü olduğu Tüm Bel Sen İzmir 1 No'lu Şube, yeniden iş bırakma kararı aldı. Haftalık eylem programı yayınlayan sendika, 24 Temmuz Çarşamba günü memurların tam gün iş bırakacağını açıkladı.

BASIN AÇIKLAMASI YAPACAKLAR

Sendikadan yapılan açıklamaya göre tam gün iş bırakacak olan memurlar aynı gün saat 11:00'de İzmir Sanat önünde basın açıklaması yapıp ardından da CHP İzmir İl Başkanlığı önüne yürüyecek. Eylemler hafta içinde de devam edecek. 23 Temmuz Salı günü de Konak Meydanında İZSU Genel Müdürlüğü önünde basın açıklaması yapacak. Aynı gün sendikanın kadın komisyonu, kadın üyelerin kazanımlarının gasp edilmek istenmesi nedeniyle Cemil Tugay'ın makamının bulunduğu Egemenlik evi önüne mor çelenk bırakacak.

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İzmir Büyükşehir’de sular bir türlü durulmuyor
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