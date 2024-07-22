İzmir Büyükşehir’de sular bir türlü durulmuyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi, ESHOT ve İZSU genel müdürlüklerinde görevli kamu emekçilerinin örgütlü olduğu Tüm Belediye ve Yerel Yönetim Hizmetleri Emekçileri Sendikası (TÜM BEL SEN) İzmir Şubesi ile büyükşehir arasındaki toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde yaşanan kriz bir türlü aşılamadı.

SENDİKA TEKLİFİ KABUL ETMEDİ

Son olarak İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, memurlara her ay maaşları ile birlikte ödenen Sosyal Denge Tazminatında yasal sınırı aşmak için büyükşehir belediye meclisinden yetki almış, ardından da sendikaya götürdüğü teklif memurlar tarafından kabul görmemişti.

23 TEMMUZ'DA TAM GÜN İŞ BIRAKACAKLAR

Geçtiğimiz hafta yaşanan şok gelişme sonrası memurların örgütlü olduğu Tüm Bel Sen İzmir 1 No'lu Şube, yeniden iş bırakma kararı aldı. Haftalık eylem programı yayınlayan sendika, 24 Temmuz Çarşamba günü memurların tam gün iş bırakacağını açıkladı.

BASIN AÇIKLAMASI YAPACAKLAR

Sendikadan yapılan açıklamaya göre tam gün iş bırakacak olan memurlar aynı gün saat 11:00'de İzmir Sanat önünde basın açıklaması yapıp ardından da CHP İzmir İl Başkanlığı önüne yürüyecek. Eylemler hafta içinde de devam edecek. 23 Temmuz Salı günü de Konak Meydanında İZSU Genel Müdürlüğü önünde basın açıklaması yapacak. Aynı gün sendikanın kadın komisyonu, kadın üyelerin kazanımlarının gasp edilmek istenmesi nedeniyle Cemil Tugay'ın makamının bulunduğu Egemenlik evi önüne mor çelenk bırakacak.