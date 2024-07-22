SON DAKİKA! Polatların itirazı reddedildi: Engin ve Dilan Polat’ın tutukluluk halleri devam edecek

Son dakika haberi! Kara para akladıkları iddiasıyla İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından Dilan ve Engin Polat'ın da aralarında olduğu 28 şüpheli hakkında 75 sayfalık iddianame düzenlenmiş, savcılık Polat çiftinin 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma yönetme', 'suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama' ve '7258 Sayılı Futbol Ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis Ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet' suçlarından cezalandırılmasını istemişti.
MAHKEMENİN KARARINA SANIKLARDAN İTİRAZ
Hazırlanan iddianameyi değerlendiren İstanbul Anadolu 2. Asliye Ceza Mahkemesi duruşma günü belirlemiş ve tensip zaptını hazırlamıştı. Mahkeme, dava dosyasında bulunan Dilan ve Engin Polat da dahil 5 tutuklu sanığın tutukluluk hallerinin devamına karar vermişti. Ancak sanıklar, Anadolu 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nin tensipte yer verdiği bu kararı itiraz etti.