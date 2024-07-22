Haberler Gündem Haberleri SON DAKİKA! Polatların itirazı reddedildi: Engin ve Dilan Polat’ın tutukluluk halleri devam edecek
Giriş Tarihi: 22.7.2024 11:07 Son Güncelleme: 22.7.2024 11:24

SON DAKİKA! Polatların itirazı reddedildi: Engin ve Dilan Polat’ın tutukluluk halleri devam edecek

Son dakika... Dilan ve Engin Polat’ın da aralarında bulunduğu 28 şüpheliye ilişkin hazırlananan iddianamenin ardından mahkeme tensip zaptında 5 tutuklu sanığın tutukluluk hallerine devam kararı verdi. Bunun üzerine Dilan Polat ve Engin Polat dahil 5 tutuklu, İstanbul Anadolu Ağır Ceza Mahkemesi’ne itirazda bulundu. Mahkeme, 4 sanık için itirazın reddine karar verirken Dilan Polat için de eksik evrakların giderilmesinin ardından itiraza red kararı geldi. Sanıkların tutukluluk halleri devam edecek.

SEDA NUR GÜNAYDIN SEDA NUR GÜNAYDIN
SON DAKİKA! Polatların itirazı reddedildi: Engin ve Dilan Polat’ın tutukluluk halleri devam edecek

Son dakika haberi! Kara para akladıkları iddiasıyla İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından Dilan ve Engin Polat'ın da aralarında olduğu 28 şüpheli hakkında 75 sayfalık iddianame düzenlenmiş, savcılık Polat çiftinin 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma yönetme', 'suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama' ve '7258 Sayılı Futbol Ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis Ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet' suçlarından cezalandırılmasını istemişti.

MAHKEMENİN KARARINA SANIKLARDAN İTİRAZ

Hazırlanan iddianameyi değerlendiren İstanbul Anadolu 2. Asliye Ceza Mahkemesi duruşma günü belirlemiş ve tensip zaptını hazırlamıştı. Mahkeme, dava dosyasında bulunan Dilan ve Engin Polat da dahil 5 tutuklu sanığın tutukluluk hallerinin devamına karar vermişti. Ancak sanıklar, Anadolu 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nin tensipte yer verdiği bu kararı itiraz etti.

TUTUKLULUK HALLERİ DEVAM EDECEK

Sanıkların İstanbul Anadolu Ağır Ceza Mahkemesi'ne yaptığı itirazlar değerlendirildi. Mahkeme Engin Polat dahil 4 sanığın tutukluluğa itirazını reddederken Dilan Polat hakkında eksik evrakların tamamlanmasının ardından Dilan Polat'ın da itirazı mahkemece reddedildi.

ARKADAŞINA GÖNDER
SON DAKİKA! Polatların itirazı reddedildi: Engin ve Dilan Polat’ın tutukluluk halleri devam edecek
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA