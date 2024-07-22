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Giriş Tarihi: 22.7.2024 17:39

SON DAKİKA | 16 ilde Kıskaç-23 operasyonu! 73 FETÖ şüphelisi yakalandı

Son dakika haberi... İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 16 ilde FETÖ’ye yönelik son 4 gündür devam eden 'KISKAÇ-23' operasyonlarında 73 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

DHA
SON DAKİKA | 16 ilde Kıskaç-23 operasyonu! 73 FETÖ şüphelisi yakalandı

Son dakika haberi... İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 16 ilde FETÖ'ye yönelik son 4 gündür devam eden 'KISKAÇ-23' operasyonlarında 73 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

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SON DAKİKA | 16 ilde Kıskaç-23 operasyonu! 73 FETÖ şüphelisi yakalandı
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