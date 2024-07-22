SON DAKİKA | 16 ilde Kıskaç-23 operasyonu! 73 FETÖ şüphelisi yakalandı

Son dakika haberi... İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 16 ilde FETÖ'ye yönelik son 4 gündür devam eden 'KISKAÇ-23' operasyonlarında 73 şüphelinin yakalandığını açıkladı.
1️⃣6️⃣ ilde FETÖ'ye yönelik son 4 gündür devam eden "KISKAÇ-23" operasyonlarında 7️⃣3️⃣ şüpheli yakalandı❗— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) July 22, 2024
FETÖ'cülere göz açtırmayacağız. Aziz Milletimizin duası ve destekleriyle terör örgütleri ve onların iş birlikçilerine karşı operasyonlarımız kararlılıkla devam edecek❗️… pic.twitter.com/3gtiUz2k4t