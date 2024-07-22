SON DAKİKA | Bakan Yerlikaya’dan ’KUYU-11’ operasyonu açıklaması: 61 şüpheli yakalandı!

Son dakika haberi: İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 'Organize suç örgütleri ve çeteler gibi tefecilere de göz açtırmayacağız' vurgusu yaparak, "İstanbul merkezli 4️ ilde elebaşılığını Tuncer Aslan'ın yaptığı Tefecilik suçunu işleyen Organize Suç Örgütüne yönelik düzenlenen "KUYU-11" operasyonlarında 6️1 şüpheli yakalandı." açıklamasında bulundu.
İstanbul merkezli 4️⃣ ilde elebaşılığını Tuncer Aslan'ın yaptığı Tefecilik suçunu işleyen Organize Suç Örgütüne yönelik düzenlenen "KUYU-11" operasyonlarında 6️⃣1️⃣ şüpheli yakalandı❗️— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) July 22, 2024
Organize suç örgütleri ve çeteler gibi tefecilere de göz açtırmayacağız ❗️
🚩İstanbul Anadolu… pic.twitter.com/baknPZRnQT