Haberler Gündem Haberleri SON DAKİKA | Bakan Yerlikaya'dan 'KUYU-11' operasyonu açıklaması: 61 şüpheli yakalandı!
Giriş Tarihi: 22.7.2024 08:13

SON DAKİKA | Bakan Yerlikaya'dan 'KUYU-11' operasyonu açıklaması: 61 şüpheli yakalandı!

Son dakika.... İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "İstanbul merkezli 4️ ilde elebaşılığını Tuncer Aslan’ın yaptığı Tefecilik suçunu işleyen Organize Suç Örgütüne yönelik düzenlenen “KUYU-11” operasyonlarında 6️1 şüpheli yakalandı." açıklamasında bulundu.

SON DAKİKA | Bakan Yerlikaya’dan ’KUYU-11’ operasyonu açıklaması: 61 şüpheli yakalandı!

Son dakika haberi: İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 'Organize suç örgütleri ve çeteler gibi tefecilere de göz açtırmayacağız' vurgusu yaparak, "İstanbul merkezli 4️ ilde elebaşılığını Tuncer Aslan'ın yaptığı Tefecilik suçunu işleyen Organize Suç Örgütüne yönelik düzenlenen "KUYU-11" operasyonlarında 6️1 şüpheli yakalandı." açıklamasında bulundu.

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SON DAKİKA | Bakan Yerlikaya'dan 'KUYU-11' operasyonu açıklaması: 61 şüpheli yakalandı!
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