Baba-kız soykırımı resimlerle anlatıyor

İstanbul'dan yola çıkan Eyüp Güzel ve 18 yaşındaki kızı Şüheda, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını il il dolaşıp çizdikleri resimlerle anlatıyor. İstanbul'da yaşayan 3 çocuk babası Eyüp Güzel, 18 yaşındaki kızı Şüheda ile İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını tablolara çizdi. İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek ve bu zulmü herkese göstermek amacıyla Türkiye turu yapmaya karar veren Güzel ve kızı, 13 Temmuz'da Gebze'de ilk sergisini açtı. Baba kız, daha sonra Kocaeli, Düzce, Zonguldak, Kastamonu, Sinop, Samsun ve Trabzon'a gidip burada resimlerini sergiledi. Bu illerde birer gün kaldıktan sonra Erzurum'a gelen baba kız, Filistin'in tarih boyunca kahramanları ile 7 Ekim'den bu yana İsrail'in Gazze'ye saldırılarını anlatan görsellerin bulunduğu sergiyi Yakutiye Kent Meydanı'nda açtı.Baba kızın Erzurum'dan sonraki durağı ise Ağrı, Van, Siirt, Batman, Diyarbakır, Mardin, Şanlıurfa, Gaziantep, Adıyaman, Elazığ, Malatya, Kayseri, Konya ve Ankara olacak. Hucurat Harekatı Derneği Başkanı da olan Eyüp Güzel, Kudüs Seferberliği Projesi kapsamında 13 Temmuz'da İstanbul'dan yola çıktıklarını söyledi. Yaklaşık 1 ay boyunca Türkiye turunda olacaklarını, İç Anadolu Bölgesiyle turu tamamlayacaklarını anlatan Güzel, "Şehir şehir dolaşıyoruz. Her gittiğimiz şehirde 1 gün kalıp Kudüs ve Filistin ile ilgili resim sergisi açıyoruz. Kendimize ait resimlerle görsel hafıza oluşturmaya çalışıyoruz. İnsanlar gelip soru soruyor, bilgi sahibi oluyor" dedi.Güzel, "7 Ekim'den sonra dünyanın gözü önünde yaşanan soykırım süreci var. Biz resimler üzerinden bu soykırım sürecinde yaşanmış olan, hafızalarımızda kalan bazı kareleri çizerek insanlara bunu görsel hafızayla ulaştırmaya çalışıyoruz. Bizim bir derdimiz var. O yüzden en büyük yol arkadaşım kızımla yollara çıktık. Baba kız 'Kudüs, Filistin' diyerek seferber olduk. İnşallah 1 ay içinde turumuzu tamamlayacağız" dedi. AA