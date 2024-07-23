Başkan Tugay’dan şaka gibi TİS açıklaması: Kararı genel merkez verecekmiş

İzmir Büyükşehir Belediyesi çatısı altında görev yapan yaklaşık 7 bin memurun örgütlü olduğu Tüm Bel Sen İzmir 1 No'lu Şube ile belediye yönetimi arasında bir süredir devam eden toplu iş sözleşmesi görüşmeleri, geçtiğimiz aylarda Cemil Tugay'ın "Yasal sınırın üstünde ödeme yapamam. Zimet çıkar" diyerek memurlara her ay maaşları ile birlikte ödenen sosyal denge tazminatlarında 8 bin liralık kesintiye gitmesi ile kaosa dönüştü.
MEMURLAR DEFALARCA İŞ BIRAKTI
Kazanılmış haklarının gasp edildiğini öne süren memurlar bu güne kadar iş bırakma, bordro yakma, oturma eylemi gibi bir çok eyleme imza attı.
HER SEFERİNDE BAŞKA BİR BAHANE
Memurlara istedikleri rakamları ödememek için bu güne kadar çeşitli bahaneler öne süren İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, geçtiğimiz hafta topu Büyükşehir Belediye Meclisine attı. Sosyal denge tazminatı ödemelerinde yasal sınırın üstüne çıkabilmek için büyükşehir belediye meclisinden yetki isteyen Tugay'a mecliste grubu bulunan tüm siyasi partilerden tam destek geldi.
SENDİKA TEKLİFİ KABUL ETMEDİ İŞ BIRAKMA KARARI ALDI
Tugay, memurlara 16 bin 750 lira sosyal denge tazminatı ödemeyi teklif etse de sendika Tugay'ın bu teklifini kabul etmedi. Sendika haftalık eylem planı yayınlayarak iş bırakma kararı aldı.
CHP GENEL MERKEZİ ONAYLARSA VERİRİM DEDİ
Önceki gün sendika yöneticileri ile bir araya gelen Tugay, bu sefer de topu CHP Genel Merkezine attı. Tugay sendika yöneticileri ile yaptığı toplantıda sendikanın daha önce önerdiği teklif ve enflasyon farkları ile ilgili kendisinin herhangi bir olumsuz tutumu olmadığını öne sürüp CHP Genel merkezinin kabul etmesi durumunda bu teklife olumlu baktığını söyledi. Tugay'ın İzmir Büyükşehir Belediye başkanının uktesinde olan bir karar için topu CHP Genel Merkezine atması kent gündemine bomba gibi düştü.
AK PARTİLİ ATMACA TEPKİ GÖSTERDİ
Tugay'ın açıklamalarına tepkiler gecikmedi. AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Uğur İnan Atmaca, sosyal medya hesabı üzerinden 'Cemil Tugay'a açık mektup' başlığı ile paylaştığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: "Bugün internet medyasında yer alan haberlere göre, yetkili sendikanın açıklamasında;
"Sn. Cemil Tugay daha önce önerdikleri teklifin ve istenilen enflasyon farklarının (2024 yılı Temmuz, 2025 yılı Ocak ve Temmuz) verilmesine ilişkin kendisinin herhangi bir olumsuz tutumu olmadığını, CHP Genel Merkezi'nin kabul etmesi durumunda bu teklife olumlu bakacağını iletmiştir" denilmektedir. Karşıyaka Belediye Başkanlığı döneminizde sosyal denge tazminatı sözleşmesini yasal limitin üzerinde imzalarken kimseye sormadınız. Büyükşehir adaylığınız döneminde sendika ziyaretinizde daha iyisini vereceğiz derken kimseye sormadınız. Belediye Meclisinden yetki istemeden önce bizlere sormadınız.
Buna rağmen meclis üyeleri ellerini taşın altına koymak suretiyle zimmet çıkmasını göze alarak oy birliğiyle size yetki verdi. Sonra ne oldu?
Aslında memurların kazanılmış haklarını türlü bahanelerle vermek istemediğiniz ortaya çıktı. Şimdi de CHP Genel Merkezi'nin kabul etmesi durumunda sendikanın teklifine olumlu bakacağınızı söylediğiniz ifade ediliyor. Madem CHP Genel Merkezi'ne soracaktınız, meclisten neden yetki istediniz? Biz size İzmir'li hemşerilerimizin oylarıyla seçilmiş belediye başkanı olduğunuz için yetki verdik, eğer siz partinizin talimatlarıyla hareket edecekseniz, ben yetkimi geri çekiyorum. Keşke Aykut Erdoğdu'yu Genel Sekreter olarak görevlendirseydiniz böylece İzmir'liler kiminle muhatap olacağını bilirdi!…" ifadelerine yer verdi.