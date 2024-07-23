Başkan Tugay’dan şaka gibi TİS açıklaması: Kararı genel merkez verecekmiş

"Sn. Cemil Tugay daha önce önerdikleri teklifin ve istenilen enflasyon farklarının (2024 yılı Temmuz, 2025 yılı Ocak ve Temmuz) verilmesine ilişkin kendisinin herhangi bir olumsuz tutumu olmadığını, CHP Genel Merkezi'nin kabul etmesi durumunda bu teklife olumlu bakacağını iletmiştir" denilmektedir. Karşıyaka Belediye Başkanlığı döneminizde sosyal denge tazminatı sözleşmesini yasal limitin üzerinde imzalarken kimseye sormadınız. Büyükşehir adaylığınız döneminde sendika ziyaretinizde daha iyisini vereceğiz derken kimseye sormadınız. Belediye Meclisinden yetki istemeden önce bizlere sormadınız.

Buna rağmen meclis üyeleri ellerini taşın altına koymak suretiyle zimmet çıkmasını göze alarak oy birliğiyle size yetki verdi. Sonra ne oldu?

Aslında memurların kazanılmış haklarını türlü bahanelerle vermek istemediğiniz ortaya çıktı. Şimdi de CHP Genel Merkezi'nin kabul etmesi durumunda sendikanın teklifine olumlu bakacağınızı söylediğiniz ifade ediliyor. Madem CHP Genel Merkezi'ne soracaktınız, meclisten neden yetki istediniz? Biz size İzmir'li hemşerilerimizin oylarıyla seçilmiş belediye başkanı olduğunuz için yetki verdik, eğer siz partinizin talimatlarıyla hareket edecekseniz, ben yetkimi geri çekiyorum. Keşke Aykut Erdoğdu'yu Genel Sekreter olarak görevlendirseydiniz böylece İzmir'liler kiminle muhatap olacağını bilirdi!…" ifadelerine yer verdi.