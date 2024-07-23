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Giriş Tarihi: 24.7.2024 02:58

Emniyet müdürü ve amirlerinin atamaları yapıldı

Emniyet Genel Müdürlüğünde emniyet müdürü ve emniyet amiri rütbesinde bulunan personelin 2024 yılı genel atamaları yapıldı

İHA
Emniyet müdürü ve amirlerinin atamaları yapıldı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Emniyet Genel Müdürlüğünde görevli emniyet müdürü ve amirlerinin 2024 yılı genel atamalarının yapıldığını belirterek, "Atamaları gerçekleşen personelimize yeni görevlerinde başarılar diliyorum. Hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

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Emniyet müdürü ve amirlerinin atamaları yapıldı
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