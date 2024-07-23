Görüşmeleri engellemeye çalıştılar

Sahipsiz hayvanlara ilişkin kanun teklifinin görüşmelerinde gerginlik Sahipsiz hayvanlara ilişkin yasa teklifinin görüşmelerine TBMM Tarım, Orman ve Köy İşleri Komisyonu'nda devam ediliyor. Hayvan hakları savunucuları TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu salonunda yapılan görüşmeleri sabote etmek ve engellemek istedi. Komisyon toplantı salonuna giden koridorda görevliler yoğun güvenlik önlemi aldı. Koridordaki televizyon kaldırıldı. Televizyonun kaldırılması nedeniyle muhalif milletvekilleri tepki gösterdi.