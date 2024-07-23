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Giriş Tarihi: 23.7.2024

Görüşmeleri engellemeye çalıştılar

Ali EKEYILMAZ Ali EKEYILMAZ
Görüşmeleri engellemeye çalıştılar
Sahipsiz hayvanlara ilişkin kanun teklifinin görüşmelerinde gerginlik Sahipsiz hayvanlara ilişkin yasa teklifinin görüşmelerine TBMM Tarım, Orman ve Köy İşleri Komisyonu'nda devam ediliyor. Hayvan hakları savunucuları TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu salonunda yapılan görüşmeleri sabote etmek ve engellemek istedi. Komisyon toplantı salonuna giden koridorda görevliler yoğun güvenlik önlemi aldı. Koridordaki televizyon kaldırıldı. Televizyonun kaldırılması nedeniyle muhalif milletvekilleri tepki gösterdi.
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Görüşmeleri engellemeye çalıştılar
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