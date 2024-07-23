Irak hükümetinden flaş karar! Terör örgütü PKK’ya karşı önemli adım

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın, son Irak ziyaretindeki temasları ile Irak Başbakanı Muhammed Şia Sudani ve Iraklı üst düzey yetkililerle gerçekleştirdiği görüşmeler neticesinde Türkiye - Irak arasındaki ilişkiler yeni bir boyuta taşındı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın'ın katılımıyla Irak'ın başkenti Bağdat'ta güvenlik zirvesi düzenlenmiş, terörle mücadele, güvenlik ve askeri iş birliği konuları görüşülmüştü. Bunun yanı sıra, Türkiye'nin Irak ile yürüttüğü istihbarat diplomasisi de Irak hükümetinin aldığı bu yeni kararda önemli bir etken oldu.

"YASAKLI ÖRGÜT PKK"

Bu görüşmeler sonucunda, Irak Başbakanlığı'nın 23 Temmuz 2024'te Irak Temsilciler Meclisi Başkanlığı'na gönderdiği belgede, "PKK terör örgütünün resmi yazışmalarda 'yasaklı örgüt PKK' olarak kullanılması" ifadesi yer aldı.

Söz konusu gelişme, Irak Bakanlar Kurulu'nun 28 Mayıs 2024 tarihli "PKK'nın resmi yazışmalarda 'yasaklı örgüt PKK' olarak kullanılması" kararına dayandırıldı. Irak hükümeti tarafından verilen bu karar, PKK'nın Irak'taki faaliyetlerinin sonlandırılmasına yönelik atılan ciddi bir adım olarak yorumlandı.

Türk hükümeti tarafından, Irak hükümetinin attığı bu adım gelecekte alınacak tedbirler için de umut verici bir adım olarak değerlendirildi. Bu adımla terörle mücadelede devam eden mevcut askeri doktrin bağlamında stratejik bir yenilgi içerisinde olan PKK'nın, uluslararası arenada da gücünü kaybettiği ortaya konmuş oldu.