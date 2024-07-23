İzmir’de derin kriz: Sanatçıları da bezdirdi

Devlet Tiyatrosu Sanatçıları Derneği (DETİS) Yönetim Kurulu, İzmir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları (izBBŞT) yönetmeliğinde, İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan değişikliğin ardından şehir tiyatrolarına yönelik bürokratik müdahalelere tepki gösterdi. DETİS Yönetim Kurulu, İzmir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları Kurucu Genel Sanat Yönetmeni Yücel Erten'in görevden alınmasına ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada "Sanatın bürokrasiye teslim edilmesi 'Özgür, Özerk, Özgün' sanat anlayışımızla kabul edilemez. Büyük bir haksızlık olduğunu düşünüyoruz. Sanatçı her türlü baskıya rağmen biat etmeden, düşüncesini dile getirdiği için sıfatının yanına bir de aydın sıfatı ekler.Kurucu Genel Sanat Yönetmeni Yücel Erten, aydın bir sanat insanı olarak tutarlılığından ve kişiliğinden hiç ödün vermeden, yaşamın sanat yoluyla dönüştürülebileceğine inanan, 68 Kuşağı'nın inatçı ve de inançlı bir devrimcisidir. Görüyoruz ki son zamanlarda, sanat anlayışı yüzünden 'çağının sanığı' olmaya zorlanıyor. Belediye başkanları, adaletle ve tarafsızlıkla şehri yönetmek için 'Şehrül Emin' olurlar. Sanat ve siyaset, tarih boyunca iç içe geçmiş ve de çatışmış iki kavramdır. Yöneticiler, Sanat Yönetmeninin düşüncesine katılmayabilir. Karşıt düşünceye sahip olsa bile liyakat sahibini dinlemek, sanat anlayışına ve o düşünceye saygı göstermek, güvenin ve emanetin ilk adımıdır. Yasal bir çerçevede ilerliyor gibi görünmesine rağmen, kapalı kapılar ardında sanatçıları ve genel sanat yönetmenini yok sayarak tamamen tepeden inme bir metotla çıkarılması, yönetmeliğin meşruluğunu tartışmalı hale getirmektedir." denildi.