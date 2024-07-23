İZSU önünde TİS isyanı!

İzmir Büyükşehir Belediyesi, ESHOT ve İZSU Genel Müdürlüklerinde görev yapan yaklaşık 7 bin memuru örgütlü olduğu Tüm Bel Sen ile izmir büyükşehir belediye yönetimi arasında bir süredir devam eden toplu iş sözleşmesi krize dönüştü. Hafta başında yeni eylem planını açıklayan sendika bugün İZSU Genel Müdürlüğü önünde basın açıklaması yaptı.

ISLAKOĞLU: SİYASİ YÖNETİM ANLAYIŞINI KABUL ETMİYORUZ

Tüm Bel Sen üyesi Salih Deniz Islakoğlu "Emekçilere son olarak 2025 yılı sonuna kadar zamsız bir şekilde 16 bin 750 lira sosyal denge tazminatı teklif edilmiştir. Biz bu kararı asla kabul etmediğimizi sayın Cemil Tugay'a ifade ettik. Biz CHP'nin önüne niye yürüdük? Çünkü belediye bürokratlarını, belediye başkanını karşımızda toplu sözleşme masasında göremedik. Biz toplu sözleşme masasının kurulması için CHP'yi göreve davet ettik. Dün itibariyle bize yetkinin CHP Genel Merkezi'nde olduğu TİS için genel merkezin onay vermesi gerektiği söylendi. Bunu asla kabul etmiyoruz. Bu belediye kamu emekçilerinin, işçilerin iradesiyle, emeğiyle yönetilen bir belediye... Biz bu belediyede siyasi bir yönetim anlayışını kabul etmiyoruz. CHP Genel Merkezi ile daha önce görüştük. Şube başkanımız bu toplantılara katıldı. Ve asla ikinci bir sınırın Cumhuriyet Halk Partisi tarafından konmasını kabul etmeyeceğimizi söyledik. Artık Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi ne kadar istemesek de bu sürecin tam olarak göbeğindedir. Onları emekçilerin yanında durmaya çağırıyoruz" konuştu.

TALEP ETTİĞİMİZ HAKLARIMIZI ALANA KADAR MÜCADELEYE DEVAM EDECEĞİZ

Tüm Bel Sen İzir 1 No'lu Şube Başkanı Cevdet Keleş ise toplu sözleşme konusunda muhataplarının CHP Genel Merkezi değil İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı olduğunu söyledi. Tıkanan toplu iş sözleşmesi görüşmelerini çözüme ulaştırmak için Cemil Tugay'ın diyalog kanallarını açmasını yerinde ve olumlu bir adım olarak değerlendirdiklerini belirten Keleş: "Emekçiler ağır mali kriz, yüksek enflasyon, hayat pahalılığı, yoksulluk ve işsizlik gibi sorunların altında ezim ezim ezilmektedir. Bağımsız araştırma grubunun verilerine göre Haziran ayı içinde tüketici fiyat endeksi yıllık bazda yüzde 113,08 artış göstermiştir" diye konuştu. Her gelen zammın belediye emekçisinin alım gücünü düşürüp yoksullaştırdığını belirten Keleş: "İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı ile sendikamız arasında mevcut kazanımları koruyarak imzalanacak olan bir sözleşme emekçileri zengin etmeyecek, hayatta kalmaları için can suyu olacaktır. Belediye emekçileri insanca yaşamak için talep ettiği hakları alana kadar mücadelelerini sürdürmekte kararlıdır" ifadelerini kullandı.

