Kahramanın kızına otobüste doğum günü sürprizi

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde, 7 yıl önce düzenlenen bir operasyon sırasında bölücü terör örgütü ile çıkan çatışmada şehit olan Konyalı Jandarma Uzman Çavuş Selçuk Özer'in 10 yaşındaki kızı Ayşegül'e, annesi Huriye Özer'le birlikte otobüsle Konya'dan Ankara'ya giderken sürpriz bir doğum günü kutlaması yapıldı.Şehit aileleriyle yakından ilgilenen ve bu nedenle Ayşegül'ün doğum tarihini de bilen firma yetkilileri, anne kızın kendi otobüsleriyle Ankara'ya gideceğini öğrenince, özel bir pasta hazırlattı. Üzerinde Ayşegül ve babasının fotoğraflarının bulunduğu pastayı alan otobüs personeli yolculuk sırasında otobüsü müsait bir yerde durdurdu. Arka koltuğa şehidin fotoğrafını koyup etrafını çiçeklerle donatan personel, ardından "İyi ki doğdun şehidimizin emaneti Ayşegülümüz" yazılı pastayı getirdi. Büyük mutluluk yaşayan Ayşegül, pastanın üzerindeki mumları üfledi. Ayşegül'ü diğer yolcular da alkışlarla kutladı.Kahraman Selçuk Özer'in operasyondayken bir okulun bahçesindeki direkte Türk bayrağı olmadığını fark edince, 'Bayraksız okul mu olur?' diyerek direğe tırmanıp, üzerinde taşıdığı Türk bayrağını astığı ortaya çıktı. Şehit Özer'in şehadete ermeden önceki son sözünün ise kızının adı olduğu öğrenildi.