Orta Anadolu’nun parlayan yıldızı

Türkiye'nin coğrafi merkezinde bulunan yiğitler şehri Yozgat, devlet yatırımları ile adeta çağ atladı. Ulaşımdan, haberleşmeye, tarımdan, turizme birçok alanda kalkınan Yozgat, doğal ve kültürel zenginlikleriyle de öne çıkıyor. SABAH'a konuşan Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, Yozgat'ın devlet yatırımlarıyla Anadolu'nun parlayan yıldızı haline geldiğini söyledi. Yozgat'ta yıllara sair projelerle birlikte 2024 yılı sonu itibariyle toplam 63 milyar liralık devlet yatırımı yapıldığını belirten Vali Özkan, hali hazırda 237 projenin yürütüldüğünü söyledi. Ulaştırma, tarım, eğitim, sağlık, enerji ve sosyal sektörlerde önemli yatırımlar gerçekleştirdiklerini belirten Özkan, "Bu projeler, Yozgat'ın kalkınmasına büyük katkı sağlayacak. 2024 yılında eğitim sektöründe 29 proje hayata geçirildi.11 okul inşaatı tamamlanarak açıldı ve 18 okul inşaatının ise 2024-2025 eğitim-öğretim yılında hizmete açılması planlanıyor. Sağlık sektöründe 2024 yılında 6 proje tamamlandı ve ilçelerimizdeki Aile Sağlığı Merkezleri modern binalarla yenilendi" dedi. Yozgat'ın 8 ile komşuluğuyla en çok ile komşu olan il olduğunu belirten Vali Mehmet Ali Özkan; "Yozgat olarak yolların kesiştiği bir coğrafyayız. Yozgat'ı sadece yolların kesiştiği bir coğrafya değil aynı zamanda gönüllerin kesiştiği bir coğrafya haline dönüştürmek istiyoruz. Bu yolda Sayın Cumhurbaşkanımızın bize büyük destekleri var. Yozgat'ın son yıllarda ulaştırma ve haberleşme alanında önemli yatırımlar aldı. Ankara-Yozgat-Sivas YHT hattı 2023'te hizmete açıldı. Ulaştırma Bakanlığımız süre kısalsın diye çalışmalar yapıyor. Yaklaşık 2 saate yakın olan Ankara-Yozgat süresi 53 dakikaya düşecek. Beklentimiz bu yıl içerisinde bu çalışmaların tamamlanması yönünde. Ayrıca havaalanı inşaatımız devam ediyor ve 2025 yılında hizmete açılması planlanıyor. 2024 yılında ulaştırma ve haberleşme sektöründe 47 proje hayata geçirildi" dedi.