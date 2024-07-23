Suç örgütü liderlerinin Türk vatandaşı yapıldığı yönündeki spekülasyonlara Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürü İbrahim Taşyapan TBMM'de yaptığı sunumda yanıt verdi. Taşyapan, "MİT ve Emniyet inceliyor. Sakıncalı hiç kimse Türk vatandaşı olamaz" dedi TBMM Dışişleri Komisyonu'nda sunum yapan İbrahim Taşyapan, muhalefet ve bazı kesimlerin "Suç örgütü liderlerinin Türk vatandaşı yapıldığı" yönündeki iddialarına yanıt verdi. Taşyapan, şu bilgileri paylaştı:Yatırımla vatandaşlık istisnanın bir bölümü. Yasalardaki koşulları karşılayanlar 81 ilde bizzat kendileri giderek vatandaşlık için başvurabiliyor.Bütün vatandaşlık başvuru gruplarında olduğu gibi Emniyet ve MİT 'e 'millî güvenlik ve kamu düzeni açısından bu kişinin vatandaşlığa alınmasında sakınca var mı, yok mu' diye soruyoruz. 'Sakıncası yok' yazısı gelirse işlem yapıyoruz.Vatandaşlığı kazandıktan sonra Emniyet ve MİT tarafından bize 'vatandaş olmasına engel suçlardan birini işlediği yönünde (vatandaşlığa kabul edilmeden önceki suçlardan) bilgi gelirse vatandaşlığının geri alınmasıyla ilgili işlemler başlatıyoruz.Bir insan bir suç işliyor, bir ülke Interpol'e bildiriyor ama Interpol'ün ülkelere dağıtması çok zaman da alabiliyor. Bu gecikmelerden dolayı 'bu kişi suçlu, daha önce suçu bilindiği hâlde vatandaş yapılıyormuş' gibi anlatılıyor. Bu gecikmeler öyle bir şeye sebebiyet verebiliyor.Millî güvenlik ve kamu düzeni açısından sakıncası olduğu bildirilen hiçbir kimse Türk vatandaşlığını alamaz. Ama böyle gecikmeler olduğunda biz hemen reaksiyon göstererek gerekli çalışmaları yapıp en kısa zamanda Sayın Cumhurbaşkanımızın onayıyla bunların vatandaşlıklarını geri alma yollarına gidiyoruz.Son zamanlarda uygulamalarımızda da Sayın Cumhurbaşkanımızın onayına gitmeden önce Interpol'e tekrar soruyoruz, çünkü bu süreçleri işletirken 5-6 ay gibi zaman geçmiş oluyor. Interpol'e sorarak ikinci bir doğrulamayı yaparak gidiyoruz.