SON DAKİKA | Başkan Erdoğan’dan Erzurum Kongresi mesajı: Devlet ve millet olarak aynı ilkeler ile devam ediyoruz

Son dakika haberi: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 23 Temmuz Erzurum Kongresi'nin 105. yıl dönümü için bir mesaj yayınladı. Başkan Erdoğan, "Millî Mücadele yıllarında ortaya konan yüksek şuur, bugün de ilham kaynağı olmakta, geleceğe yürüyüşümüzde bizlere güç vermektedir. Birlik ve beraberliğimizden ödün vermeden, ülkemizi daha da güçlendirmek için aynı azim ve kararlılıkla çalışmalarımızı sürdürüyoruz." dedi.

Başkan Erdoğan'ın mesajı şu şekilde:

Erzurum Kongresi, aziz milletimizin kurtuluş azmi ve kararlılığıyla ortak bir ideal etrafında birleşerek, istikbalini belirlediği dönüm noktalarından biri olmuştur.

Millet olarak Selçuklu'dan Osmanlı'ya ve ardından da Cumhuriyet'e kadar kurduğumuz her devletin verdiği varoluş mücadelesinde ağır bedeller ödenmiştir.