105’inci yıl gururu

Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk'ün tarihe ender ve büyük bir eser olarak kaydedilen Erzurum Kongresi'ni yapmak üzere kente gelişinin 105'inci yıldönümü coşku ile kutlandı, kongre temsili olarak canlandırıldı. Erzurum'un tarihi Havuzbaşı Kent Meydanı'nda kortej yürüyüşüyle başlayan kutlamalar, kongrenin yapıldığı tarihi binada düzenlenen törenle devam etti. Törene Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, TBMM Başkanlık Divanı Üyesi ve Kütahya Milletvekili Adil Biçer, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, 9. Kolordu ve Garnizon Komutan Vekili Tuğgeneral Mehmet Cihanoğlu da katıldı. Törende konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Erzurum Kongresi'nin milletin bağımsızlık ve kararlılığının simgesi olduğunu belirterek, "Erzurum Kongresi; bağımsızlık uğruna edilen kutsal bir yemindir. Bu kongre, Anadolu'nun her yanına yayılan güçlü bir ses, Cumhuriyetimizin temel taşıdır. Erzurum Kongresi, milletimizi Anadolu'dan silmek isteyenlere karşı gösterilen sağlam bir duruştur. Milli birlik ve kararlılığın sembolüdür" dedi.TBMM Başkanlık Divanı Üyesi ve Kütahya Milletvekili Adil Biçer, Erzurum Kongresi'nin milletin bağımsızlık arzusunun ve birlik ruhunun en güçlü şekilde ortaya konduğu bir dönüm noktası olduğunu söyledi. Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi ise Erzurum Kongresi'nin aldığı kararlarla işgal ve bölünme projelerine karşı çıktığını, manda ve himaye tekliflerini reddettiğini belirtti. Konuşmaların ardından, törenlerde şiirler okundu, halk oyunu ve mehter takımı gösterisi yapıldı. Erzurum Kongresi'nin temsili canlandırılmasıyla kongre ruhu, o günlerin delegelerinin torunları tarafından tekrar yaşatıldı. Kongre binasındaki etkinlikler, tarihi atmosferde katılımcılara duygu dolu anlar yaşattı.Başkan Erdoğan: Erzurum Kongresi, aziz milletimizin kurtuluş azmi ve kararlılığıyla ortak bir ideal etrafında birleşerek, istikbalini belirlediği dönüm noktalarından biri olmuştur. Milli Mücadele yıllarında ortaya konan yüksek şuur, bugün de ilham kaynağımız olarak geleceğe yürüyüşümüzde bize güç veriyor. Birlik ve beraberliğimizden ödün vermeden, ülkemizi daha da güçlendirmek için aynı azim ve kararlılıkla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Türkiye Yüzyılı'nı inşa etme hedefiyle Erzurum Kongresi'nin 105. yıldönümünde bugün de devlet ve millet olarak aynı ilkeler doğrultusunda yolumuza devam ediyoruz. Erzurum Kongresi'nin yıldönümünde, başta Gazi Mustafa Kemal olmak üzere, bağımsızlık mücadelemizin tüm kahramanlarını saygı ve minnetle yâd ediyor, tüm vatandaşlarımı en kalbi duygularımla selamlıyorum.ANKARAMilli Mücadele hareketinin dönüm noktalarından olan Mustafa Kemal'in öncülüğünde Türkiye Cumhuriyeti'nin temellerinin atıldığı Erzurum Kongresi, ulusal egemenliğin koşulsuz olarak gerçekleştirilmesine karar verilen ilk kongre olması ve Milli Mücadele'nin rotasının çizilmesi açısından tarihin kilit taşlarından biri. Atatürk ve arkadaşları, 23 Temmuz 1919'da emperyalist güçlerin Osmanlı topraklarını paylaşmaya çalıştığı dönemde, Erzurum Kongresi ile Türkiye Cumhuriyeti'nin temellerinin atılmasını temin etti. Erzurum Kongresi, hiçbir baskı ve yönlendirme olmadan Türk milletinin kendi hür iradesiyle almış olduğu milli bir kararın hayata geçirilmesiyle Türk milletinin var olduğu ve var olmaya devam edeceğinin en önemli göstergesi oldu.İşte Erzurum Kongresi'nde alınan kararlar:Milli sınırlar içinde vatan bölünmez bir bütündür, parçalanamaz.Her türlü yabancı işgal ve müdahalesine karşı millet topyekûn kendisini savunacak ve direnecektir.Vatanı korumayı ve istiklali elde etmeyi İstanbul Hükümeti sağlayamadığı takdirde, bu gayeyi gerçekleştirmek için geçici bir hükümet kurulacaktır. Bu hükümet üyeleri milli kongrece seçilecektir.Kongre toplanmamışsa bu seçimi Temsil Heyeti yapacaktır.Kuvayı Milliye'yi tek kuvvet tanımak ve milli iradeyi hâkim kılmak temel esastır.Hıristiyan azınlıklara siyasi hâkimiyet ve sosyal dengemizi bozacak ayrıcalıklar verilemez.Manda ve himaye kabul edilemez.Milli Meclis'in derhal toplanmasını ve hükümet işlerinin Meclis tarafından kontrol edilmesini sağlamak için çalışılacaktır.atay'ın 1939'da anavatana katılışının 85'inci yıldönümü için kentte tören düzenlendi. Antakya Cumhuriyet Meydanı'ndaki törende, Vali Mustafa Masatlı, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Ali Mete, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu. Saygı duruşunun ardından katılımcılar, İstiklal Marşı'nı okudu. Vali Masatlı, "Hatay halkının kendisine vurulmak istenen esaret zincirlerini, azim ve kararlılığıyla kırmayı başararak büyük bir zafere imza attı" dedi. Antakya Şehitliği'ndeki programda da şehitler için Kuran-ı Kerim okundu, dua edildi.Başkan Erdoğan:Hatay, farklı kültürlerin ve dinlerin barış içinde bir arada yaşadığı kardeşlik ve hoşgörü merkezidir. Anavatanla bütünleşme kararı, Hataylıların güçlü iradesiyle alınmıştır. Bu kucaklaşma kararı, milli birlik ve bütünlüğümüze değer katmış, uluslararası camiada ülkemizin barışçı kimliğini öne çıkarmış ve saygınlığını artırmıştır. Bu bütünleşme kararı, aziz milletimizin birlik ve beraberliğini her şeyin üstünde tuttuğunun göstergesidir./SABAH