3 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan açıklamada Zeytin Dalı bölgesinde tespit edilen 3 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiği duyuruldu.

Yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:



"Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimizin terör ve teröristle mücadelesi gece gündüz, dağ bayır demeden kararlılıkla devam ediyor. Zeytin Dalı bölgesinde tespit edilen 3 PKK/YPG'li terörist etkisiz hâle getirildi. Terörü kaynağında kurutmakta azimliyiz, kararlıyız!"