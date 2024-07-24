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Giriş Tarihi: 24.7.2024 11:17

3 terörist etkisiz hale getirildi

MSB'den yapılan açıklamada, Zeytin Dalı bölgesinde tespit edilen 3 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiği duyuruldu.

3 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan açıklamada Zeytin Dalı bölgesinde tespit edilen 3 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiği duyuruldu.

Yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimizin terör ve teröristle mücadelesi gece gündüz, dağ bayır demeden kararlılıkla devam ediyor. Zeytin Dalı bölgesinde tespit edilen 3 PKK/YPG'li terörist etkisiz hâle getirildi. Terörü kaynağında kurutmakta azimliyiz, kararlıyız!"

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3 terörist etkisiz hale getirildi
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