Bakan Yerlikaya: Rusya’da bombalı saldırı düzenleyen terörist Bodrum’da yakalandı



İstihbarat Başkanlığı ve İnterpol/Europol Daire Başkanlığınca, MİT Başkanlığı, Göç İdaresi Başkanlığı, Terörle Mücadele Daire Başkanlığı ve Muğla İl Emniyet Müdürlüğü ile gerekli koordinasyonun sağlanmasının ardında, Rusya INTERPOL Biriminden gelen kimlik bilgileri ve fotoğraflarla eşleşen zanlı yakalandı.

Başarılı operasyonu duyuran İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya "Operasyonu yürüten kahramanlarımızı tebrik ediyorum. Sınırlarımız içinde ve dışında teröristlerle ve küresel çapta terörizmle mücadelemizi azim ve kararlılıkla sürdürüyoruz, sürdürmeye devam edeceğiz" dedi.