Haberler Gündem Haberleri Başkan Erdoğan'dan Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev'e doğum günü tebriği
Giriş Tarihi: 24.7.2024 11:43 Son Güncelleme: 24.7.2024 11:46

Başkan Erdoğan'dan Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev'e doğum günü tebriği

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Başkan Erdoğan, telefon görüşmesinde Mirziyoyev’in doğum gününü de tebrik etti.

Başkan Erdoğan’dan Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev’e doğum günü tebriği

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Başkan Erdoğan, telefon görüşmesinde Mirziyoyev'in doğum gününü de tebrik etti.

Konuyla ilgili İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Türkiye ile Özbekistan ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede Türkiye-Özbekistan ilişkilerinin hem ikili düzeyde hem de Türk Devletleri Teşkilatı başta olmak üzere çok taraflı platformlarda daha ileri seviyeye taşınacağına inandığını belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, telefon görüşmesinde Mirziyoyev'in doğum gününü de tebrik etti.

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Başkan Erdoğan'dan Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev'e doğum günü tebriği
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