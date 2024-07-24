CHP’nin şifreleri PKK’ın elinde

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i hedef aldı. Bahçeli, "CHP'nin şifreleri PKK'nın elinde, DEM'in kullanımında. DEM'lenen CHP milli güvenliğe zarar vermekte" dedi. Parti genel merkezinde basın toplantısı düzenleyen Bahçeli, özetle şunları söyledi:CHP Genel Başkanı'nın, Kıbrıs'ta federasyon tezine ve AB sürecine aynen döneceklerini iddia etmesi Rumların değirmenine su taşıma gafletidir, çatlak bir sestir ve esef verici bir savrulma. Kıbrıs'ta eşit haklara sahip iki halk var. Şartlar ne olursa olsun Türkiye, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile güçlü dayanışmasını sonuna kadar azimle sürdürecek, dostluk ve kardeşlik köprülerini titizlikle koruyacak. CHP'NİN ŞİFRELERİ PKK'NIN ELİNDETürkiye'nin bölünmesi hususunda kapalı devre işbirliği halinde olan ve siyasi ortaklık kuran CHP ile DEM'in ateşle oynadığı malumlarınız. DEM'lenen CHP milli güvenliğimize zarar vermekte. Terörist Demirtaş ile ziyaretçi kuyruğuna girenlerin profili çeşitlenen Soros'çu Kavala'ya siyasi geleceğini bağlayanlar ne milliyetçilikten ne de milli onurumuzu muhafaza temininden bahsetmeleri söz konusu değil. CHP'nin şifreleri PKK'nın elinde, DEM'in kullanımında.Krizlerin, kulislerin ve kutuplaşma dalgalarının partisi CHP. Bu kimliksiz ve köşesiz partinin siyasi kozmik odası işgale uğramış, güvenlik duvarları yıkılmış, karar ve irade bünyesi çoklu organ yetmezliğiyle komaya girmiştir. Yumuşama dayatması altında Türkiye'nin, Türk siyaset ve demokrasi sisteminin ilkelerinden uzaklaşması, gene yumuşama dekoru altında ihanetin ve melanetin aklanma ve temize çıkarma uğraşları stratejik bir tuzak olarak karşımızda. Tuzağın kurnaz mimarı da dış güdümlü zillet cephesi. Rotasını kaybeden CHP yönetiminin yumuşama veya normalleşme çağrıları baldıran zehrinden başka bir şey değil.20 Temmuz 1974'de Kıbrıs Türkünün gözyaşları silinmiştir. Yunan Savunma Bakanı Dendias'ın açıklamaları kabalık, küstahlık olarak değerlendirilmeli. 20 Temmuz Barış Harekâtı soykırım teşebbüslerini sonlandırmıştır. Türk düşmanları huzursuzdur ve uykuları kaçmıştır.Açılan kilidin kapatılmasıyla mücavir bölgelerde hiçbir terör örgütü nefes dahi alamayacak. Terörün ve bölücülüğün kökü kazınacak. Mersin'de halay çekip İmralı canisi lehine slogan atan bir avuç şehir eşkıyası ile Diyarbakır'ın sözde Kürdistan olduğunu ileri süren DEM'li hainler şımarıklıklarının ağır sonuçlarına katlanacak.(Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50'inci yıldönümü hakkında) Milli heyecan yarattı. Türk milleti Kıbrıs davasına inanmakta. Yunanistan Başbakanı'nın Güney Kıbrıs'ı ziyareti sırasında, Türk askeri ve Türkiye'nin garantörlüğünün olmayacağı çözümden bahsetmesi CHP'nin Kıbrıs'ta aradığı ve arzuladığı normalleşme hezeyanın bizatihi somut karşılığı. Türk milleti tek yürek halinde Kıbrıs davasına inanmakta. Kıbrıs, Türk milletinin var oluş anıtı. Kıbrıs, muhterem ceddimizin göz nuru. Kıbrıs'ta barış, huzur ve refah ikliminin tesisinden ödü kopanlar var.Toplantının ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bahçeli, Meclis'te görüşülen sahipsiz sokak hayvanları teklifine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Bahçeli, "Türk milleti hayvanları sever. Köpekleri dost kabul eder. O sebepten köpeklere karşı uygulanacak yanlışın karşısında olur. MHP gerekeni yapacak" dedi.Joe Biden'ın, ABD Başkanlık yarışından çekilmesi) Bölgeselve küresel zeminde etkileri olacak gelişme. Cumhurbaşkanımızı ve iktidarını devirme planı yapanların kendileri tasfiye olmakta. ABD'nin tazyikiyle güney sınırlarımız boyunca kurulmak istenen terör devletinin bağlantı noktaları, yol haritası, ana güzergâhı kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri'nin mücadelesi ve iktidarın dirayetiyle berhava edilmiştir.