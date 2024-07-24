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Giriş Tarihi: 24.7.2024 19:45

Ciddiyetten uzak ve liyakatsiz

İzmir Büyükşehir Belediyesinin geçen dönem kentsel dönüşümle yetkilendirilmiş İZBETON şirketinin toplu konutları inşa eden zış insanları yapı kooperatifi ile imzaladığı protokolü tek taraflı olarak feshetmesine bir tepki de AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ'dan geldi.

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Ciddiyetten uzak ve liyakatsiz

Sosyal medya hesabı üzerinden konuya ilişkin açıklama yapan Dağ, şu ifadelre yer verdi: "Yıllardır İzmir'i yöneten anlayışın başarısız çalışmalarına yeni bir örnek...Kentsel dönüşüm konusu İzmir'in en ivedikli meselelerinden biriyken bu meseleye birilerinin cebini doldurmak için bir araç olarak bakarsanız işte ortaya bugünkü tablo çıkar. Ciddiyetten uzak, liyakatsiz bir süreç yönetimi ile İzmir kentsel dönüşümde her geçen gün zaman kaybetmektedir. Umuyoruz ki önümüzdeki süreçte İzmirli hemşehrilerimizin güvenli konutlara erişebileceği çalışmalar hayata geçirilebilir." İfadelerine yer verdi.

SES GETİRDİ
Dağ'ın paylaşımı sosyal medyada da ses getirdi. Paylaşımın altına yorum yapan çok sayıda takipçi Başkan Tugay ve belediye yönetimine tepki gösterdi.

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Ciddiyetten uzak ve liyakatsiz
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