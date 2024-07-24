Ciddiyetten uzak ve liyakatsiz

Sosyal medya hesabı üzerinden konuya ilişkin açıklama yapan Dağ, şu ifadelre yer verdi: "Yıllardır İzmir'i yöneten anlayışın başarısız çalışmalarına yeni bir örnek...Kentsel dönüşüm konusu İzmir'in en ivedikli meselelerinden biriyken bu meseleye birilerinin cebini doldurmak için bir araç olarak bakarsanız işte ortaya bugünkü tablo çıkar. Ciddiyetten uzak, liyakatsiz bir süreç yönetimi ile İzmir kentsel dönüşümde her geçen gün zaman kaybetmektedir. Umuyoruz ki önümüzdeki süreçte İzmirli hemşehrilerimizin güvenli konutlara erişebileceği çalışmalar hayata geçirilebilir." İfadelerine yer verdi.

SES GETİRDİ

Dağ'ın paylaşımı sosyal medyada da ses getirdi. Paylaşımın altına yorum yapan çok sayıda takipçi Başkan Tugay ve belediye yönetimine tepki gösterdi.