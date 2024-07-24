Cuma hutbesini hedef alan CHP’li Yücel’e Diyanet’ten sert yanıt

CHPSözcüsü Deniz Yücel'in Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ın cuma günü okuduğu hutbeyi hedef alan sözlerine Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan sert yanıt geldi. Başkanlıktan yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi: "Diyanet İşleri Başkanımız, cuma hutbesinde, Müslüman kadınların ve erkeklerin davranışları ve kıyafeti hususunda yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'in Ahzab Suresi 59 ve Nur Suresi 30-31 ayetlerinin ve Peygamber Efendimizin hadis-i şeriflerinin açıkça ortaya koyduğu temel çerçeveyi ifade etmiştir. Anayasal görevi 'toplumu din konusunda aydınlatmak' olan Diyanet İşleri Başkanlığı, yüce dinimiz İslam'ın hakkahakikate davet eden, hayata huzur getiren, güzel ahlakı öğreten mesajlarını milletimize ve insanlığa tanıtmakla kanunen sorumludur. Ayrıca hutbeler, yayınlar ve diğer faaliyetler, asla başkalarının hayatına karışmak değildir. Sadece inancımızın, medeniyetimizin, kültür ve geleneğimizin esaslarını tanıtmak ve tavsiye etmektir. Diğer yandan evlilik çağına gelen ve her açıdan aile olmanın sorumluluğunu taşıyabilecek olan Müslümanların nikah akdiyle evlenerek aile kurmalarını yine Kur'an-ı Kerim'de birçok ayette Allah emretmekte ve Peygamber Efendimiz pek çok hadis-i şeriflerinde tavsiye etmektedir. Dahası, Nur Suresi 32. ayet ve konuyla ilgili hadislerde gençlerin aile kurmalarının kolaylaştırılması, onlara yardım edilmesi tüm Müslümanlara bir görev olarak yüklenmektedir. Bu kadar açık ve önemli hususlar içeren bir cuma hutbesini, 'saçmalık', 'hadsizlik' gibi nitelemeler ve gelişigüzel ifadelerle, araştırmadan ve incitici bir üslupla değerlendirmek başta cuma hutbelerini dinleyen vatandaşlarımız olmak üzere Diyanet İşleri Başkanlığımızın mensuplarını derinden yaralamıştır."