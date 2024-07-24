DEM’li belediyenin Başkan Erdoğan hazımsızlığı

DEM Partili Bismil ilçe Belediyesi Eşbaşkanları Mizgin Ekin ve Güven Tanrıkulu'nun Başkan Erdoğan hazımsızlığı daha önce DEM Partili diğer belediyeler tarafından da gösterilmişti.

SENDİKA SKANDALI

Öte yandan, Bismil Belediyesi ayrıca yetkili olmayan bir sendika ile toplu iş sözleşmesi yaparak skandala imza attı. Hizmet İş Sendikası Diyarbakır Şube Başkanı Ercan Kahraman, Bismil Belediyesi'nde yetkili sendikanın kendileri olmasına rağmen belediye yönetiminin yetkisi olmayan Belediye İş Sendikası ile toplu sözleşme yaparak hukuksuzluk yaptığını söyledi. Belediye yönetimine tepki gösteren Kahraman,"Bismil Belediyesi'nde toplu sözleşme için yetki bizde olmasına rağmen bunu yapmaları kabul edilemez. Üyelerimize baskı yaparak sendikamızdan istifa etmeye zorluyorlar" diye konuştu.