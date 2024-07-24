Fatih’in emanetine ihanete büyük tepki

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi'nin İstanbul Fatih'teki rektörlük binasının 25 yıllığına tahsisinin İBB tarafından iptal edilmesi yargıdan döndü. İstanbul 4. İdare Mahkemesi yürütmeyi durdurma kararı aldı.AKParti İBB Meclisi Hukuk Komisyonu Üyesi Avukat Ali Cengiz Yılmaz, karara vurgu yaparak "Zulümle abad olamazsınız Ekrem İmamoğlu" dedi.FSM Vakıf Üniversitesi Tefsir Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mustafa Özel ise "Sultan 2'nci Mehmed'in kurduğu vakıf. Vakıflar Genel Müdürlüğü idaresinde bulunan bir vakfın kurucusu olduğu üniversite yerinden çıkarılmak isteniyor" dedi.İBBMeclisi Hukuk Komisyonu Üyesi Muhammet Kaynar ise, üniversitenin, başta Fatih Sultan Mehmet Han Vakfı olmak üzere Sinan Ağa Bin Abdurrahman, Nurbanu Valide Sultan, Hatice Sultan ve Hacı Abdülaziz Ağa vakıfları tarafından kurulduğunu dile getirerek, "FSM Üniversitesi bu milletin malıdır" diye konuştu.