Bakan Fidan: PKK Irak’ın her yerini kanser hücresi gibi sarıyor

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Sky News Arabia kanalında dış politika gündemini değerlendirdi.

Bakan Fidan, Filistin'de ateşkesin İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun politik amaçlarıyla örtüşmediğini söyledi ve iki devletli çözüme vurgu yaptı:

"Netanyahu'nun başka bir ajandası var. Filistin'de ateşkes Netanyahu'nun politik amaçlarıyla örtüşmüyor İki devletli çözümü şimdi hayata geçirmezsek, ileride bir dördüncü Gazze savaşı çıkacaktır. Sürekli savaşlarla uğraşacağız. İki devletli çözüm konusunda anlaşma olursa, Türkiye olarak önerdiğimiz garantörlük mekanizmasının parçası olabiliriz."

PKK IRAK'IN HER YERİNİ KANSER HÜCRESİ GİBİ SARIYOR

"PKK/YPG ile savaşmamız, elindeki petrolü, enerji kaynaklarını Suriye halkına geri vermemiz gerekiyor." diyen Hakan Fidan, "PKK Irak'ın her yerini kanser hücresi gibi sarıyor. Bu artık bizim sorunumuz olmaktan çıkıp Irak'ın bir milli güvenlik sorununa dönüştü." açıklamasını yaptı.