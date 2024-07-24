İstanbul Emniyeti’ne 13 yeni müdür-amir atandı

İstanbul'da görev yapan 18 emniyet müdürü ve amiri başka illere ve birimlere tayin olurken, 13 emniyet müdürü-amiri İstanbul'a atandı. 17-25 Aralık sonrasında Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde özellikle FETÖ'ye yönelik düzenlenen çok önemli operasyonlarda devlet adına birebir yoğun bir mesai harcayan, ardından atandığı Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevini başlarıyla yürüten, 2023 yılında meydana gelen Kahramanmaraş Depremleri'nde deprem bölgesine giderek uzun süre gönüllü olarak fedakarca mesai harcayan ve son olarak Kemalettin Eröğe Polis Eğitim Merkezi Müdürlüğü'nde görevlendirilen Üçüncü Sınıf Emniyet Müdürü Hakan Korkmaz yeniden İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ne atandı.

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Merkez ve Yüksek Değerlendirme Kurulu'nun toplanmasının ve 2024 yılı "Amir" sınıfı terfilerinin açıklanmasının ardından "İl Atamaları" da yapıldı. İstanbul'da görev yapan 18 emniyet müdürü ve amiri başka illere ve birimlere tayin olurken, 13 emniyet müdürü-amiri İstanbul'a atandı. 17-25 Aralık sonrasında Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde özellikle FETÖ'ye yönelik düzenlenen çok önemli operasyonlarda devlet adına birebir yoğun bir mesai harcayan, ardından atandığı Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevini başlarıyla yürüten, 2023 yılında meydana gelen Kahramanmaraş Depremleri'nde deprem bölgesine giderek uzun süre gönüllü olarak fedakarca mesai harcayan ve son olarak Kemalettin Eröğe Polis Eğitim Merkezi Müdürlüğü'nde görevlendirilen Üçüncü Sınıf Emniyet Müdürü Hakan Korkmaz yeniden İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ne atandı. Geçmişte İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nde Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü ve Spor Güvenliği Şube Müdürlüğü'nde başarıyla görev yapmış olan Dördüncü Sınıf Emniyet Müdürü Kadir Dölçek de Van'dan İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ne atanan isimler arasında yer aldı. Adana'dan Ozan Büzkaya ve Vahide Büzkaya, Muş'tan Murat Dağ ve Taner Kürkcü, Edirne'den Adnan Aslan, Van'dan Ünal Arslan, Kemal Serhadlı Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürlüğü'nden Umut Karagöz, Uşak'tan Bayram Süner, Kayseri'den Salih Köse, Erzincan'dan Mustafa Aktan ve Karaman'dan Şükrü Coşgun da İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ne tayin oldu.