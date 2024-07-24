İyi Parti’de bir istifa daha! Nimet Özdemir de ayrıldı

"Bir vekil olarak, sadece seçim bölgesindeki vatandaşların değil bütün Türkiye'nin vekili olduğumun bilincindeyim." ifadesini kullanan Özdemir, şunları kaydetti:

"Seçime, yetiştirme yurtlarından çıkan kız çocuklarımız, hem anne hem baba olmak zorunda olan kadınlarımız, engellilerimiz ve sahipsiz hayvanlarımıza çare olacak mücadele için girdiğimi, bu vesileyle de vekilliği kazandığımı biliyorum. Sözünü verdiğim dört başlık başta olmak üzere vatandaşlarımızın yaşadıkları sorunlara çare olmak adına çalışmalarıma devam edeceğimden emin olun. Benim için önemli olan, değerlerimden, inançlarımdan vazgeçmeden bunları savunmak. Bundan sonraki vekillik hayatımda bu ilkeler doğrultusunda tüm gücümle çalışmaya devam edeceğim. Bana oy verenleri utandırmayacağım."

Özdemir'in istifasıyla İYİ Partinin Meclis'teki sandalye sayısı 32'ye düşerken bağımsız milletvekili sayısı 9'a yükseldi.