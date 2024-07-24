İzmir merkezi 5 ilde FETÖ operasyonu: 10 gözaltı

İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Fahri Mutlu Tosun koordinesinde, Terör Suçlarından sorumlu Başsavcı Vekili Necati Kayaközü'nün yürüttüğü FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında operasyon için düğmeye basıldı. Haklarında veri karşılaştırılmasına dayalı işlemler neticesinde tespit edilen, örgütsel irtibat tarzına uygun olarak ankesörlü/ kontörlü sabit hat irtibatı olmak üzere, örgüt mensubiyetlerine dair itirafçı ifadesi, askeri okul mülakatlarında örgütsel kodlama tespiti gibi başka deliller de bulunan 15 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerin arasında darbe girişimi sonrası ilişikleri kesilen askeri okul öğrencilerinin de yer aldığı öğrenildi. İzmir merkezli 5 ilde eş zamanlı baskınlarda 10 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Firari 5 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.