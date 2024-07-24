İzmir’de Büyükşehir’in kooperatif modeli çöktü

Dönemin İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer meclis kararı ile kentsel dönüşüm yetkisini şirketi İZBETON'a devretti. İZBETON'da toplu konutları yapması için yasa ve yönetmeliklere aykırı bir şekilde kurucu ortakları arasında CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu'nun da bulunduğu İş İnsanları Yapı Kooperatifi ile protokol imzalayıp Örnekköy ve Gaziemir'deki toplu konutların yapımını kooperatife devretti.
CUMHUR İTTİFAKI MECLİS ÜYELERİ UYARDI AMA…
O süreçte İZBETON'un belediye meclisinden aldığı yetkiyi protokolle iş insanları yapı kooperatifine devretmesi tartışma konusu oldu. AK Parti Grubu inşaatların yapım işinin ihalesiz bir şekilde kooperatife devredilmesinin yürürlükteki yasa ve yönetmeliklere aykırı olduğunu öne sürüp karşı çıktı.
İNŞAAT MÜHÜRLENDİ
Tüm uyarılara rağmen inşaatların yapımına başlandı. Bu arada yapımı devam eden bloklardan birinde şartnameye aykırı demir ve beton kullanıldığı ortaya çıkınca dönemin Karşıyaka Belediyesi inşaatı mühürledi. Soyer o süreçte hatalı imalatların yapıldığı 300 metrekarelik alanın yıkılacağını açıkladı.
BAKANLIK HABERLERİ İHBAR KABUL ETTİ
Haberleri ihbar kabul eden Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü bölgede yapımı devam eden tüm inşaatları projeye uygu olarak yapılıp yapılmadığını denetlemek için çalışma başlattı. Kooperatif modelini de mercek altına alan il müdürlüğü kooperatif yetkilileri hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu. Ardından da İçişleri Bakanlığından müfettiş talep etti.
İNŞAATLAR DURDU
İş insanları Örnekköy Konut Yapı Kooperatifi tarafından temeli atılan, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin garantörlüğünde, İZBETON'un denetiminde yapılan Örnekköy Kentsel Dönüşüm Projesi'nin dördüncü etabında geçtiğimiz mayıs ayında büyük kriz çıktı. İnşaatlar durdu. Kooperatif yönetimi inşaatın devam etmesi için üyelerden en düşük 1 milyon ek para talep etti. 5. etap dönüşüm için ise çivi çakılmadı.
TUGAY KONUYA EL ATTI: TEK TARAFLI FESH!
Dönüşümün bu modelle yürümeyeceğini düşünen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'dan konuyla ilgili flaş hamle geldi. İZBETON inşaatı belirtilen sürede tamamlamayan kooperatiflerle sözleşmesini tek taraflı feshetti. Bu durum kooperatifler cephesinde büyük panik yarattı. İzmir Büyükşehir Belediyesinin bundan sonraki süreçte yapımı yarım kalan inşaatlarla ilgili nasıl bir yol izleyeceği kooperatif yönetimleri ile yapılacak görüşmeler sonucunda netleşecek.