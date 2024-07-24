İzmir’de Büyükşehir’in kooperatif modeli çöktü

İNŞAATLAR DURDU

İş insanları Örnekköy Konut Yapı Kooperatifi tarafından temeli atılan, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin garantörlüğünde, İZBETON'un denetiminde yapılan Örnekköy Kentsel Dönüşüm Projesi'nin dördüncü etabında geçtiğimiz mayıs ayında büyük kriz çıktı. İnşaatlar durdu. Kooperatif yönetimi inşaatın devam etmesi için üyelerden en düşük 1 milyon ek para talep etti. 5. etap dönüşüm için ise çivi çakılmadı.

TUGAY KONUYA EL ATTI: TEK TARAFLI FESH!

Dönüşümün bu modelle yürümeyeceğini düşünen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'dan konuyla ilgili flaş hamle geldi. İZBETON inşaatı belirtilen sürede tamamlamayan kooperatiflerle sözleşmesini tek taraflı feshetti. Bu durum kooperatifler cephesinde büyük panik yarattı. İzmir Büyükşehir Belediyesinin bundan sonraki süreçte yapımı yarım kalan inşaatlarla ilgili nasıl bir yol izleyeceği kooperatif yönetimleri ile yapılacak görüşmeler sonucunda netleşecek.