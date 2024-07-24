Lozan’da gizli maddelerin varlığına dair belge yok

Lozan Barış Antlaşması'nın 101. yıldönümünde SABAH'a konuşan Türk Tarih Kurumu (TTK) Başkanı Prof. Dr. Yüksel Özgen, yıllardır devam eden tartışmalara son noktayı koydu. Özgen, "Antlaşma, 1 önsöz, 5 bölüm, 143 madde ve 17 tamamlayıcı protokolden oluşuyor. Gizli maddeler bulunduğuna dair hiçbir belge, meclis tutanağı, zabıt ya da hatırat yok. Lozan Barış Antlaşması'nda herhangi bir süre sınırı da zikredilmemiştir" dedi. Bu antlaşmanın, Türkiye'nin daha sonraki siyasi, hukuki ve diplomatik varlığının da temelini oluşturduğunu vurgulayan Özgen, "Türkiye açısından Lozan, özelde savaş alanında elde edilen askeri zaferin diplomatik ve hukuki tescili, genelde ise Türklerin Anadolu'da tutunma mücadelesi idi" yorumunu yaptı.