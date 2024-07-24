RTÜK’ten Sosis Partisi: Gıdatopya adlı ahlaksız yapıma ceza

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, söz konusu yapımla ilgili şu açıklamada bulunmuştu:

"Toplumumuzu güçlü kılan ve ayakta sağlam bir şekilde tutan, bizi biz yapan inanç ve kültürel değerlerimizi hedef alan, kaynağı ve maksadı belli sapkın hegemonya, ülkemizin geleceği olan gençlerimizi medya aracılığıyla hedef alıyor.

Uluslararası yayıncı "Prime Video"nun Türkiye kataloğunda yer alan "Sosis Partisi: Gıdatopya" isimli animasyon görünümündeki yapım, sapkın içeriğiyle halkımızın tepkisini çekmektedir."