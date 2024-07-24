RTÜK’ten Sosis Partisi: Gıdatopya adlı ahlaksız yapıma ceza

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu haftalık olağan toplantısında internet üzerinden dijital yayıncılık yapan Amazon Prime Video platformunda yayınlanan bir animasyon yapımı gündeme aldı. Vatandaşlar tarafından çokça şikayet edilen animasyon filmi inceleyen Üst Kurul, kararını oy birliğiyle verdi.
"AHLAK DIŞI ÇARPIK İLİŞKİLER..."
"İnsan soyunu ortadan kaldırdıktan sonra, gıdalar kendi ütopyalarını yaratmaya girişir." şeklinde bir tanıtımla açıklanan yapımda ahlak dışı çarpık ilişkilerin resmedilmesi RTÜK Üyelerinin tamamının tepkisini çekti.
"ÜST SINIRDAN PARA CEZASI"
Yapılan müzakereler sonucunda "prime video" logolu ve "Amazon Turkey Video Dijital Yayıncılık Anonim Şirketi" unvanlı isteğe bağlı medya hizmet sağlayıcı kuruluşun 6112 sayılı Kanunun 8'inci maddesinin birinci fıkrasının (f) bendinde yer alan "Toplumun millî ve manevî değerlerine, genel ahlaka ve ailenin korunması ilkesine aykırı olamaz." hükmünü ihlal ettiği gerekçesiyle katalogdan çıkarma ve üst sınırdan idari para cezası müeyyidesi uygulanmasına karar verildi.
RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, söz konusu yapımla ilgili şu açıklamada bulunmuştu:
"Toplumumuzu güçlü kılan ve ayakta sağlam bir şekilde tutan, bizi biz yapan inanç ve kültürel değerlerimizi hedef alan, kaynağı ve maksadı belli sapkın hegemonya, ülkemizin geleceği olan gençlerimizi medya aracılığıyla hedef alıyor.
Uluslararası yayıncı "Prime Video"nun Türkiye kataloğunda yer alan "Sosis Partisi: Gıdatopya" isimli animasyon görünümündeki yapım, sapkın içeriğiyle halkımızın tepkisini çekmektedir."