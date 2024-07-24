Haberler Gündem Haberleri SON DAKİKA | MİT'ten Süleymaniye'de nokta operasyon! Sözde sorumlu etkisiz
Giriş Tarihi: 24.7.2024 10:25 Son Güncelleme: 24.7.2024 10:39

SON DAKİKA | MİT'ten Süleymaniye'de nokta operasyon! Sözde sorumlu etkisiz

MİT, terör örgütü PKK/KCK'nın sözde Süleymaniye sorumlusu Ömer Fırat ile beraberindeki iki teröristi Irak'ın kuzeyindeki Süleymaniye'de etkisiz hale getirdi

Halit TURAN Halit TURAN
SON DAKİKA | MİT’ten Süleymaniye’de nokta operasyon! Sözde sorumlu etkisiz

Son dakika haberi: Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Kuzey Irak'ta yaptığı operasyonlar sonrasında PKK terör örgütünün üyeleri kendileri açısında güvenli olduğunu düşündükleri Süleymaniye'ye geçti. Milli İstihbarat Teşkilatı, Süleymaniye'ye gelen teröristleri adım adım takip ettikten sonra operasyon düzenledi. Hava harekatıyla yapılan operasyonda, PKK/KCK'nın sözde Süleymaniye sorumlusu Andok Tolhildan kod adlı Ömer Fırat ile beraberindeki İran uyruklu İrfan Zendi ve Hidayet Resuli etkisiz hale getirildi.

Milli İstihbarat Teşkilatı'nın sınır ötesinde düzenlediği operasyonlar aralıksız devam ediyor. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Irak'ın kuzeyinde gerçekleştirdiği Penç-Kilit operasyonları sonrasında PKK/KCK mensupları, kendileri açısından güvenli kale olarak tanımladıkları Süleymaniye'ye çekildi. Milli İstihbarat Teşkilatı ise Süleymaniye'ye geçen teröristleri tek tek takibe aldı.

Süleymaniye kırsalına gelen ve burada sorumlu düzeyde faaliyet gösteren Andok Tolhildan kod adlı Ömer Fırat takibe alındı. Teröristin faaliyetlerini uzun süre takip eden MİT, örgüt mensubunun attığı her adım titizlikle izledi.

HAVA HAREKATIYLA ETKİSİZ HALE GETİRİLDİLER

Yapılan çalışmaların ardından teröristin kullandığı noktalar belirledi. Yapılan hava harekatının ardından Süleymaniye kırsalında sorumlu düzeyde faaliyet gösteren Andok Tolhildan kod adlı Ömer Fırat, İran uyruklu Raman Renas kod adlı İrfan Zendi ve Cengaver Mikayil kod adlı Hidayet Resuli etkisiz hale getirildi. Güvenlik kaynakları, Süleymaniye'de köşeye sıkışan ve faaliyetleri büyük bir oranda sekteye uğratılan PKK/KCK mensuplarının operasyon sonucunda büyük moral kaybı yaşadığını belirtti. Operasyonla birlikte PKK/KCK için artık Süleymaniye kırsalının da güvenli bölge olarak görülemeyeceği vurgulandı.

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SON DAKİKA | MİT'ten Süleymaniye'de nokta operasyon! Sözde sorumlu etkisiz
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