SON DAKİKA | MİT’ten Süleymaniye’de nokta operasyon! Sözde sorumlu etkisiz

HAVA HAREKATIYLA ETKİSİZ HALE GETİRİLDİLER

Yapılan çalışmaların ardından teröristin kullandığı noktalar belirledi. Yapılan hava harekatının ardından Süleymaniye kırsalında sorumlu düzeyde faaliyet gösteren Andok Tolhildan kod adlı Ömer Fırat, İran uyruklu Raman Renas kod adlı İrfan Zendi ve Cengaver Mikayil kod adlı Hidayet Resuli etkisiz hale getirildi. Güvenlik kaynakları, Süleymaniye'de köşeye sıkışan ve faaliyetleri büyük bir oranda sekteye uğratılan PKK/KCK mensuplarının operasyon sonucunda büyük moral kaybı yaşadığını belirtti. Operasyonla birlikte PKK/KCK için artık Süleymaniye kırsalının da güvenli bölge olarak görülemeyeceği vurgulandı.