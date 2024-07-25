AK Partili İnan’dan Tugay’a: Çiftlik Bank’ı aratmayan dolandırıcılık hikayesi

İZBETON SÖZLEŞMEYİ TEK TARAFLI OLARAK FESHETTİ

İzmir'de tartışmalara neden olan ve İZBETON'un garantör olarak yer aldığı kooperatif modelini eleştiren AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan yaşananları kamuoyunda uzun süre gündem olan Çiftlikbank olayına benzetti. İnan konuya ilişkin olarak sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada: "İzmir'de Çiftlik Bank'ı, Jet Fadıl'ı aratmayan büyük bir dolandırıcılık hikayesi CHP'nin Örnekköy Kooperatifi... Failler, başroller belli. CHP İl Başkanı Şenol Aslanoğlu ve yancıları…" ifadelerini kullandı.