AK Partili Kaya’dan CHP’ye kooperatif çıkışı: İzmirli hemşehrilerimizi yine yarı yolda bıraktılar

AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya, İZBETON'un kentsel dönüşümü sözleşmesinde belirtilen tarihlerde bitiremeyen kooperatiflerle sözleşmesini feshetmesine yönelik sert eleştirilerde bulundu.

"CHP VARSA BECERİKSİZLİK VAR"

CHP'nin eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun İzmir programını hatırlatan Kaya, şunları kaydetti:

"Yeni bir dönüşüm mümkün, kentsel dönüşümde fark yaratacağız, kooperatiflerle el ele İzmir modeli uyguluyoruz, şehri dirençli yapılarla donatacağız" diyerek yola çıktılar, o dönemki Genel Başkanları Kemal Kılıçdaroğlu'nun katılımlarıyla şaşaalı temel atma törenleri düzenlediler. "İzlediğiniz yöntem yanlış, bu modelin uygulanabilirliği yok, İzmirliler'i kandırmayın, hayal satmayın, gerçekçi olun" dedik, dinlemediler. Peki ne oldu? Gelinen noktada, CHP İzmir İl Başkanı'nın kurucusu olduğu kooperatifle olan sözleşmeyi tek taraflı feshetme kararı aldılar. Her yaptıkları gibi, İzmirli hemşehrilerimizi yine yarı yolda bıraktılar. Çeyrek asırdır olduğu gibi, İzmir'imizi yine parti içi iktidar savaşlarına, koltuk kapma oyunlarına, kişisel egolara ve ihtiraslara kurban ettiler. Bu başarısızlığın başında da, ortasında da, sonunda da CHP var! Her zaman olduğu gibi, CHP varsa beceriksizlik var" ifadelerini kullandı.