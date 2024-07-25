Bağcılar’da imama okla saldıran şüpheli tutuklandı

İstanbul Bağcılar Necattin Camii'nde imamla tartışan bir şahıs, kısa süre sonra elinde okla geri geldi. Cami imamını okla vuran zanlı, çevredekiler tarafından yaka paça etkisiz hale getirildi. Omzundan okla yaralanan imama müdahale etmeye çalışan vatandaşlar, sağlık ekiplerine ve polise haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı imamı omuzundaki okla birlikte Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. İmamın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Zanlı ise olay yerindeki esnaf tarafından yakalanarak bir depoya kapatıldı. Olay yerine gelen polis, saldırgan şahsı gözaltına aldı.

TUTUKLANDI

Şüpheli M.F.G. emniyetteki işlemlerinin ardından Bakırköy Adliyesine getirildi. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı şüpheli M.F.G.'yi "Kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle tasarlayarak öldürmeye teşebbüs" suçundan tutuklanması talebiyle hakimliğe sevk edildi. Şüpheli M.F.G. sevk edildiği suçtan tutuklanarak cezaevine gönderildi.