Bakan Fidan'dan "ABD Kongresi'nde Netanyahu'ya alkışa" sert tepki

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Gazze'de hayatını kaybedenlerin sayısının 40 bine yaklaştığını ve milyonlarca Filistinlinin evlerini yitirdiğini, göç etmek zorunda kaldığını belirtti.
Gazze'deki şehit sayısı 40 bine yaklaştı. Milyonlarca Filistinli evlerini yitirdi, göç etmek zorunda kaldı. Başta Netanyahu olmak üzere, bu tablonun mimarı olan tüm İsrail yetkililerinin bir gün adalet karşısında muhakkak hesap vereceğine inanıyorum.— Hakan Fidan (@HakanFidan) July 25, 2024
Netanyahu'yu ayakta…
"TARİHE ELİ KANLI SUÇLUNUN DESTEKÇİSİ OLARAK GEÇTİLER"
Başta Netanyahu olmak üzere bu tablonun mimarı tüm İsrailli yetkililerinin bir gün adalet karşısında muhakkak hesap vereceğine inandığını vurgulayan Fidan, şunları kaydetti:
"Netanyahu'yu ayakta alkışlayanlar tarihe eli kanlı bir suçlunun destekçileri olarak geçmiş, ahlaki pusulanın tamamen ortadan kalktığı bir resme tüm insanlık tanıklık etmiştir. Tezahüratlardan değil haklılığından güç alanlar, adaletin tecelli edeceği günü sabırla bekleyenler elbet galip gelecektir."
KANA SUSAMIŞ KATİLİ ALKIŞLADILAR!
İnsanlık tarihi, dün ABD'de yaşanan büyük bir utanca tanık oldu. Gazze'de 9 aydan bu yana acımasız bir soykırım yürüten İsrail'in kana susamış Başbakanı Binyamin Netanyahu, başkent Washington'da Kongre'de dünyaya seslendi.
Gazze topraklarını işgal etmekle kalmayıp Filistin halkına açık bir soykırım politikası uygulayan Siyonist Netanyahu hükümetine ilk günden bu yana büyük destek veren ABD, bu utanca bir yenisini ekledi. Saldırıları durdurma girişimlerinde bulunmak bir yana, bu katliama kana susamış bir şekilde destek tazeleyen ABD'li Kongre üyeleri, katil Netanyahu'yu ayakta alkışladı.