Bakan Fidan'dan "ABD Kongresi'nde Netanyahu'ya alkışa" sert tepki

KANA SUSAMIŞ KATİLİ ALKIŞLADILAR!

İnsanlık tarihi, dün ABD'de yaşanan büyük bir utanca tanık oldu. Gazze'de 9 aydan bu yana acımasız bir soykırım yürüten İsrail'in kana susamış Başbakanı Binyamin Netanyahu, başkent Washington'da Kongre'de dünyaya seslendi.

Gazze topraklarını işgal etmekle kalmayıp Filistin halkına açık bir soykırım politikası uygulayan Siyonist Netanyahu hükümetine ilk günden bu yana büyük destek veren ABD, bu utanca bir yenisini ekledi. Saldırıları durdurma girişimlerinde bulunmak bir yana, bu katliama kana susamış bir şekilde destek tazeleyen ABD'li Kongre üyeleri, katil Netanyahu'yu ayakta alkışladı.