Başıboş köpek sorununda ilk adım tamam

TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu, başıboş hayvanlar sorununun çözümü için hazırlanan Hayvanları Koruma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni, 42 saat süren yoğun maratonun ardından kabul etti. Teklifin önümüzdeki günlerde Genel Kurul'da ele alınıp yasalaştırılması hedefleniyor. CHP, DEM Parti ve TİP'li milletvekillerinin provokasyonları ile geçen görüşmeler sırasında kabul edilen önergelerle "ötanazi" ifadesi yasa metninden çıkarıldı. Sokaklarda yaşayan kediler de kapsam dışı bırakıldı. Komisyonda kabul edilen önergeler ve teklifin içeriği şöyle:Muhalefetin ve STK'ların en çok itiraz ettiği 'ötanazi' uygulaması teklif metninden çıkarılıp Veterinerlik Kanunu'na atıf yapıldı. Atıf yapılan kanuna göre 'ötanazi' yasak ancak hayvanlara acı ve ıstırap çektiren veya iyileşme durumu bulunmayan hastalık durumlarında, akut bulaşıcı bir hayvan hastalığının önlenmesi veya insan sağlığı için risk oluşturan, davranışları insan ve hayvanların hayatı ve sağlığı için tehlike teşkil eden ve olumsuz davranışları kontrol edilemeyen durumlarda, veteriner hekim tarafından ötanazi yapılabilecek.Sokaklarda yaşayan sahipsiz kediler teklif kapsamı dışına alındı. Buna göre kediler aşılanıp kısırlaştırıldıktan sonra alındıkları yere bırakılacak.Yasa çıktığında sokakta yaşayan sahipsiz köpekler barınaklara alınacak. Burada gerekli bakımları yapılıp sahiplendirilecek. Sahiplendirilmeyen ise tekrar sokağa bırakılmayıp barınaklarda yaşamaya devam edecek.Belediyelere gerekli barınakları yapıp başıboş hayvanları toplamak için 2028 yılı sonuna kadar süre verildi. Belediyeler bunun için bütçelerinin belli bölümünü ayıracak. Sorumluluğunu yerine getirmeyen belediye başkanı ve belediye yetkililerine 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası verilecek.Sahibi olduğu hayvanı sokağa atanlara 60 bin lira (şu anda 2 bin lira) para cezası uygulanacak. Yerel yönetimler adına toplanan sahipsiz hayvanların bakımevi dışında bir yere terk edilmesi veya bakımevinde barındırılan hayvanların bakımevi dışında bir yere bırakılması halinde hayvan başına 50 bin lira ceza verilecek.Teklifle, sokakta bakıma ve korunmaya ihtiyacı olacak sahipsiz hayvan bulunmaması amaçlandığı için Hayvanları Koruma Kanunu'ndaki "yerel hayvan koruma görevlileri"ne ilişkin hüküm yürürlükten kaldırılacak.Sahipsiz hayvanlara ilişkin yürütülecek çalışmalarda, tereddüde mahal verilmemesi, kedi ve köpeklerin sahipli hayvan statüsüne alınabilmesi için "sahipli hayvan" ve "sahipsiz hayvan" kavramları açık şekilde tanımlanacak.Komisyonda sabahlara kadardevam edengörüşmeler sırasındamuhalefetmilletvekillerigerginliğeneden olurkenMeclis'e getirdikleri STK temsilcileride ortalığı birbirinekattı. Gerginlik TİP İstanbulMilletvekili Sera Kadıgil'indosya fırlatmasına kadarvardı. Komisyon BaşkanıVahit Kirişçi çalışmalara10 dakikaara verdiğindeKadıgil, toplantınınbitirilmesiniistedi. Kirişçikabul etmeyinceKadıgil elindekiTBMM Hayvan HaklarıAraştırma Komisyonu raporunu"Al sana çözüm" diyerekfırlattı. Kadıgil daha sonra dakomisyonu terk edip geri gelmedi.Önceki gün gerçekleştirilen görüşmelerde Meclis'e gelen bir grup, yasa teklifini protesto etmişti. AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Biz, aklı başında edebiyle gelen vatandaşlarımızı bin bir zorluk ile TBMM'ye davet ederken bu çapulcular nasıl oluyor da Meclis'in koridorlarında saygısızca tepinebiliyor?" ifadelerini kullandı.Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, konuk olduğu canlı yayında TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu'nda sahipsiz hayvanlara yönelik düzenlemenin kabul edilmesiyle ilgili, bütün Türkiye'de sorun olarak kabul edilen hususun yasal düzenleme seviyesine getirildiğini söyledi. Yumaklı, sorunun hayvanların sahipsiz olma sorunu olduğuna dikkati çekerek "Sahipsizlik, sorumsuzluğu getirmektedir. Dolayısıyla buradaki temel bakış açımız, toplumsal hayatı etkileyen hususların elimine edilmesi ve sahiplendirme. Daha sonra da popülasyonun kontrol altına alınması için kısırlaştırma, rehabilitasyon ve diğer hususlar" dedi.Kamuoyunda tartışılan "uyutma" konusuna ilişkin değerlendirme yapan Yumaklı, "Bu yasanın bir 'katliam yasası' şeklinde söyleniyor olması, anlam veremediğimiz bir husus. Biz bunu hazırlarken sorunu çözmeye odaklandık. 'Hepsini alıp öldürecekler.' Hiçbir zaman için böyle bir şey ne düşünüldü ne de önerildi" diye konuştu. Bakan Yumaklı, sahipsiz köpek düzenlemesine uymayan belediyeler için 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası öngörüldüğünü bildirdi. Düzenlemenin TBMM'deki görüşmeleri sırasında yaşanan tartışmalara işaret eden Yumaklı, "Konuya bir bakan olarak değil, bir baba ve insan olarak bakıyorum. Böyle bir şey olabilir mi, böyle bir şey kabul edilebilir mi? Bir tarafta vatandaşımızın mağdur olduğu bir sorunu çözmek için gayret sarf ederken, öbür taraftan bunun acısını yaşamış insanların acısını dindirmeye çalışırken, bir daha olmamasını sağlamaya çalışırken, kendimizi o annenin, o babanın yerine koyalım. Onlara saldırmak, gerçekten vatandaşımızın vicdanına bırakıyorum. Hiçbir kelime buradaki hususun garipliğini tarif edecek bir şey değil" ifadelerini kullandı. ANKARAAdalet Bakanı Yılmaz Tunç, sahipsiz hayvanlara yönelik kanun teklifinin sokakları daha güvenli hale getireceğini vurguladı. AK Parti TBMM Grup Toplantısı öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Tunç, "Hayvanlara yönelik katliam gerçekleştirilecekmiş gibi algı oluşturulmaya çalışılıyor. Bu kesinlikle doğru değil. Asıl problem, sokakların güvenli hale getirilmesi. İnsanlara zarar veren hayvanların, insanlardan, çocuklardan uzaklaştırılması. Teklif, sokakları daha güvenli hale getirecek. Hayvanlarımızı da koruyacağız ama tehlike arz eden, insan sağlığına, diğer hayvanlara zarar veren, diğer hayvanların sağlığını tehdit eden unsurlarla ilgili kanunda birtakım tedbirler alınıyor. Bu tedbirleri almak da ülkeyi yöneten iktidarın, Meclis'in sorumluluğunda. O nedenle bu sorumluluğu omuzlayan Meclis'imiz var. Burada sokakları daha güvenli hale getirmeye yönelik tedbirden bahsediyoruz. Hayvanlarımızı da koruyacağız, insanlarımızı da koruyacağız" diye konuştu./ ANKARA