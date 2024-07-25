CHP’li başkandan foseptik vurgunu

Balıkesir'de yaz aylarında nüfusu milyonları bulan Edremit körfezindeki altyapı alarm veriyor. Yerleşim yerlerinde kullanılan foseptik çukurları 10 günde doluyor. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Ahmet Akın ise bölgede altyapı ve kanalizasyon çalışması yapmak yerine foseptik çukurlarını boşaltan vidanjör hizmetine yüzde 138 oranında devasa bir zam yaptı.Belediye vidanjörlerinin 650 TL karşılığında boşalttığı foseptikler, yapılan yüzde 138'lik zamla 1532 TL'ye yükseltildi. Körfez bölgesinde yaşayan vatandaşlar, ortalama bir sitenin foseptik çukurunun ayda en az 2 veya 3 kez boşaltıldığını ve yapılan zammın kabul edilemez olduğunu söyledi.