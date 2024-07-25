İnan’dan Bakan’a ’gözaltı’ çıkışı: CHP kendi derdine düştü!

İzmir Alsancak'ta 12 Temmuz'da yaşanan 2 kişinin hayatını kaybettiği elektrik faciasında sonra İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin su ve kanalizasyon şirketi İZSU'nun Genel Müdürü Gürkan Erdoğan ile Genel Müdür Yardımcısı Serdar Sadi gözaltına alındı. Bunun üzerine CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Murat Bakan, 'Bu gözaltı olmamalıydı' ifadelerini kullanarak bir açıklama yaptı.

AK PARTİLİ İNAN, BAKAN'IN AÇIKLAMALARINA TEPKİ GÖSTERDİ

AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, CHP'li Bakan'ın açıklamasına tepki gösterdi.

'CHP KENDİNİ KURTARMA DERDİNE DÜŞTÜ'

İnan şunları söyledi: "Sağanak yağışın ardından su birikintisine basarak kaybettiğimiz Özge Ceren Deniz ve İnanç Öktemay'ın acıları hala tüm ülkenin kalbinde taze! Daha yaşananların travmasını atlatamamışken CHP'nin kendini kurtarma derdine düştüğüne erkenden şahit olmaya başladık! Elektrik faciasıyla ilgili adli makamların yürüttüğü soruşturmaya bir CHP milletvekilinin müdahil olmaya çalışmasını oldukça tehlikeli ve şüpheli buluyorum. Soruşturmayı ve yargı görevini yapanları etki altına almaya çalışamazsınız! Hiçbir makam, merci veya kişi, yargı yetkisinin kullanılmasında mahkemelere ve hakimlere tavsiye ve telkinde bulunamaz." ifadelerine yer verdi.