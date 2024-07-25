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Giriş Tarihi: 25.7.2024 13:47

Meclis üyesine silahlı saldırı

Bursa’nın Yenişehir İlçesinde İyi Parti’den Belediye Meclis üyesi olan ve aynı zamanda Yenişehir Belediyespor Kulüp Başkanı Koray Aydın arkadaşları ile gittiği bir mekanında çıkan tartışma sonrasında yine kendi arkadaşı tarafından bacağından silahla yaralandı.

Remzi YILMAZ
Meclis üyesine silahlı saldırı

Olay dün gece Yenişehir'deki bir eğlence mekanında meydana geldi. Alınan bilgilere göre Yenişehir'in İyi Partili Meclis üyesi ve aynı zamanda Yenişehir Belediyespor Kulüp Başkanı olan Koray Aydın iddialara göre arkadaşları ile birlikte gittiği bir restoranda kendi arkadaşları ile çıkan tartışmada bir kişi tarafından silahlı saldırıya uğradı. Bacağından yaralanan Koray Aydın, Ambulansla Bursa Şevket Yılmaz Devlet Hastanesine kaldırılarak burada tedavi altına alındı. Diğer yandan Kulüp Başkanını silahla yaralayan şahsın ise gözaltına alındığı belirtildi.

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Meclis üyesine silahlı saldırı
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