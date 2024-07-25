Ömer Çelik’ten Netanyahu’nun sözlerinin ABD kongresinde alkışlanmasına tepki: Akıl dışılığın herkesi nasıl sardığını gösteriyor

Son dakika haberi... AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İsrail Başbakanı Netanyahu'nun ABD kongresinde yaptığı açıklamada, katliamlara karşı çıkanlara 'kullanışlı aptallar' gibi bir ifadeler kullanmasının ardından alkış almasına tepki gösterdi. Çelik, "Netanyahu'nun Amerikan Kongresi'nde alkışlanması aslında topyekun bir akıl dışılığın herkesi nasıl sardığını gösteriyor." ifadelerini kullandı.



Çelik'in açıklamalarından satır başları:

Netanyahu, insanlık değerlerini savunanlara, katliamlara karşı çıkanlara 'kullanışlı aptallar' gibi bir ifade kullanıyor. Amerikan kongre üyelerinin bazıları kalkıyor Bunu ayakta alkışlıyor. İşte bu esasında Amerikan demokrasisi açısından bir kırılma noktasıdır.

7 Ekim ile 11 Eylül arasında benzerlik kurulmaya çalışılıyor. Amerikan halkının hafızasındaki en trajik olaylardan bir tanesiyle, kendi bölgesindeki olayları özdeşleştirerek aslında kendi katliamlarını kapatmak istiyorlar.

Netanyahu'nun Amerikan Kongresi'nde alkışlanması aslında topyekun bir akıl dışılığın herkesi nasıl sardığını gösteriyor.

Netanyahu, aslında kendi katliamlarını, batı yönetimi ile yan yana getirerek, batı medeniyetine dönüp de 'katliamcı' bir saldırıda bulunmuş oluyor. Ama orada bulunanlar bunu idrak edecek durumda olmadığı için ayağa kalkarak alkışlıyorlar.

Netanyahu'nun yürüttüğü bu faaliyet İsrail'in güvenliğini sağlamaya dönük bir faaliyet değildir. Yapmaya çalıştığı şey kendi sıkışmışlığını, bu katliam siyasetini savunma noktasında bir bölgesel çatışma haline dönüştürmeye çalışıyor.