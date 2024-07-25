Saygılı, kooperatifler için yargıyı işaret etti: Tugay, Aslanoğlu’ndan hesap sormalı!

AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, "Şimdi yapılacak iş; 1550 kooperatif üyesinden toplanan yaklaşık 3 milyar TL'ye yakın paranın hesabını sorma zamanıdır? Mevcut inşaatlara harcanan para yaklaşık 1 milyar TL. Peki, geriye kalan yaklaşık 2 milyar TL buhar olup uçtu mu? Nerede bu para? Bu paranın nerde olduğu İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Cemil Tugay tarafından eski kooperatif başkanlarından CHP İl Başkanı Şenol Aslanoğlu'na sorulmalı ve kamuoyuna açıklanmalıdır. Ayrıca tüm sorumlularda yargıya intikal ettirilmelidir" dedi

Dönemin İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, meclis kararı ile kentsel dönüşüm yetkisini şirketi İZBETON'a devretti. İZBETON'un konutların yapımını imzaladığı protokolle ihalesiz olarak kurucuları arasında CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu'nun da bulunduğu İş İnsanları Yapı Kooperatifine devretmesi o süreçte tartışma konusu oldu

Cemil Tugay'ın Büyükşehir Belediye Başkanlığı koltuğuna oturmasının ardından Tugay'ın talimatı ile İZBETON İzmir iş insanları yapı kooperatifi ile konutları zamanında teslim etmediği gerekçesi ile tek taraflı olarak imzaladığı protokolü iptal etti.

BASIN TOPLANTISI DÜZENLEDİ

AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı süreçle ilgili il başkanlığında önemli açıklamalarda bulundu. Saygılı, CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu'nun kooperatif başkanlığı dönemini hatırlattı.

TARİHE NOT DÜŞMÜŞ OLDUK

Saygılı açıklamasında şunları söyledi:"Ülkemiz ve şehrimiz için deprem hayati bir konu! Maalesef 25 yıldır İzmir'i yöneten zihniyet kentsel dönüşüm konusunda bir arpa boyu mesafe gidemedi. Hükümetimizin bu alanda çıkardığı yasalarla yerel yönetimlere tanınan geniş yetkileri CHP'nin İzmir'deki siyaset aklı değerlendiremedi. İzmir Büyükşehir Belediyesi verdiği sözleri unuttu, vatandaşlar mağdur oldu. CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İZBETON, garantör olduğu kentsel dönüşüm projesindeki kooperatiflerle sözleşmelerini feshetti. Kentsel dönüşümü rant hesaplarıyla 'kooperatif' görünümlü 'anonim şirketlere' devreden İZBETON, Büyükşehir'e güvenerek sözleşme imzalayan 1550 vatandaşımızı mağdur etti. Nitekim, İZBETON'un çalışmasını yürüttüğü Karabağlar-Uzundere'deki şantiye; yüzde 46 seviyesinde olması gerekirken yüzde 4 seviyesinde! Gaziemir Aktepe-Emrez'deki şantiye yüzde 80 seviyesinde olması gerekirken yüzde 9 buçuk seviyesinde. Karşıyaka Örnekköy Üçüncü etap inşaatı yüzde 99 seviyesinde olması gerekirken yüzde 19 seviyesinde. Yine Örnekköy'deki 4. etap ise yüzde 99 olması gerekirken yüzde 32 seviyesinde. Dikkatinizi çekerim; "Örnekköy'deki 3. Etap ve 4. Etapta" dairelerin teslim tarihi 3.1.2024 olarak belirtilmiş. İşin bitiş tarihi çoktan geçmiş durumda." diye konmuştu.

BU SORUNUN MUHATABI İZBETON'UR

Açıklamalarına; "Bu sorunun muhatabı İZBETON'dur! Kimse topu birbirine atmasın." diyerek devam eden Saygılı: "Şimdi yapılacak iş; 1550 kooperatif üyesinden toplanan yaklaşık 3 milyar TL'ye yakın paranın hesabını sorma zamanıdır? Mevcut inşaatlara harcanan para yaklaşık 1 milyar TL. Peki, geriye kalan yaklaşık 2 milyar TL buhar olup uçtu mu? Nerede bu para? Bu paranın nerde olduğu İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Cemil Tugay tarafından eski kooperatif başkanlarından CHP İl Başkanı Şenol Aslanoğlu'na sorulmalı ve kamuoyuna açıklanmalıdır. Ayrıca tüm sorumlularda yargıya intikal ettirilmelidir. Bundan sonraki süreçte projelerle ilgili ne yapılacağı tüm şefaflığı ile İzmir kamuoyuna açıklanmalıdır." diye konuştu.

Aksi halde İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin kendi halkını dolandıran bir belediye olarak tarihe kara harflerle yazılacağını belirten Saygılı: "O gün bu işi beceremeyenlerin bugün bu inşaatları bitirme maliyeti 12 milyar TL'ye çıktı. İzmir Büyükşehir Belediyesi bu parayı nereden ve nasıl bulacak? Bahse konu olan konut sayısı 100 bin değil, 40 bin değil… Sadece 4 bin 250! Bugün büyük ölçekli herhangi bir inşaat firmasının birkaç yılda başlayıp bitireceği bir projeden bahsediyoruz. Ne yazık ki CHP'nin kolayı zor, zoru da imkânsız eden beceriksizlik vizyonu yüzünden İzmirli vatandaşlarımız mağdur olmuş durumda. Şunu da belirtmeliyim ki; AK Parti iktidarı bugüne kadar TOKİ marifetiyle İzmir'e 116 Milyar TL yatırım yaptı. 21 yılda TOKİ, İzmir'e 25 bin konut inşa etti. 2020 İzmir depreminden hemen sonra TOKİ, 2 yıl gibi kısa bir sürede 5 bin konutu yapıp depremzedeler teslim etti ve depremzedeler yeni evlerinde oturuyor. AK Parti olarak sorumluların hesap vermesi ve benzer mağduriyetlerin yaşanmaması için gerekli adımları atacak, mağdur vatandaşlarımızın yanında olacağız. İzmir ve İzmirli sahipsiz değildir. AK Parti buradadır. Bunu da burada İzmir adına tarihe not düşmüş olduk." diye konuştu.