Son dakika haberi: Bakan Işıkhan’dan CHP’li belediyelere ’borcunuzu ödeyin’ çağrısı! İşte en borçlu 5 belediye...

Son dakika haberi! Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Belediyelerin SGK'ya olan prim borçları ile ilgili birtakım gerçekleri aziz milletimize aktarmamız ve CHP'li bazı yetkililerin ortaya attığı yanlış bilgileri düzeltmemiz gerekiyor." dedi.

Bakan Işıkhan sosyal medya hesabından şunları kaydetti:

SGK'ya en fazla prim borcu olan 5 belediyenin tamamı CHP'li belediyelerdir. Bu gerçek yerel seçimler öncesinde de böyleydi. Seçimlerden önce yaptığımız açıklamada da bunu ifade etmiştik.